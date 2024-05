Addio a Franco Pelazza, col fratello Renzo aveva vissuto per anni da eremita nei boschi

Ieri è mancato Franco Pelazza. La sua vita si è conclusa a settanta anni di cui più di trenta vissuti lontani dalla civiltà insieme al fratello Renzo, scomparso due anni fa.

Due fratelli protagonisti di un’esistenza incredibile. Fuggiti da casa neppure quindicenni per colpa di un patrigno poco “affettuoso”, era la loro accusa, Renzo, il maggiore d’età, e Franco fino al 1992 hanno vissuto da eremiti, lontani dalla vita civile, errando tra i boschi della Valle Arroscia, dormendo in casolari abbandonati o comunque non abitati e sorvegliati, nutrendosi di quanto poteva offrire il bosco e anche razziando alimentari dalle abitazioni incustodite.

Poi, nel ’92, il ritorno nella società a Ranzo, nel paese che, loro originari di Ormea, avevano scelto come luogo dove vivere gli anni della vecchiaia. Abitavano in un container che, per i lavori del foro pilota dell’Armo-Cantarana, era stato trasformato in domicilio civile.