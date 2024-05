Bitcoin: secondo il CEO di Santiment BTC è pronto per innescare un trend rialzista

Maksim Balashevich, CEO della società di analisi crypto Santiment, ritiene che le condizioni di mercato attuali di Bitcoin, ovvero il post halving, suggeriscano un periodo di ridistribuzione in corso, seguito da una potenziale ripresa del trend rialzista.

Secondo Santiment, quindi, l’effetto dell’halving sta per dimostrarsi, esattamente come avvenuto negli ultimi tre eventi precedenti a questo. Anche la prevendita di 99Bitcoins procede molto bene, infatti ha superato $900.000 in poco tempo: il token potrebbe beneficiare dell’effetto halving dopo il listing.

Santiment presenta il suo rapporto sul mercato crypto

In un recente rapporto, Maksim Balashevich, CEO della società di analisi crypto Santiment, e il suo team hanno analizzato i dati on-chain per scoprire pattern comportamentali sfumati tra i partecipanti al mercato.

"Il presente e il futuro", ha affermato Balashevich nel rapporto, “sono un mix di novità per Bitcoin”. Ha inoltre messo in evidenza il parametro Network Realized Profit/Loss (NRPL), che “rivela modelli simili a quelli osservati durante i periodi di picco del 2013, 2017 e 2021”.

Nello specifico, sembra esserci una riluttanza a realizzare profitti, una tendenza evidente negli ultimi grafici di Santiment. Anche se alcuni potrebbero vedere questo come un segno di “mani forti”, Balashevich ha avvertito che "queste 'mani forti' potrebbero diventare instabili" e potenzialmente "segnare il fondo una volta che si diffonde il panico".

Balashevich ha però rilevato anche un indicatore più positivo nel parametro Mean Dollar Invested Age (MDIA), che starebbe a indicare che il mercato è in fase di ridistribuzione attiva da circa 4-5 mesi.

“Ciò suggerisce che il mercato potrebbe prepararsi a riprendere un trend rialzista, portando potenzialmente a un’ulteriore ridistribuzione rispetto al tipico ciclo di 12 mesi osservato negli anni passati”, ha spiegato Balashevich.

Per quanto riguarda chi ha acquistato ultimamente, i dati sulla distribuzione dell'offerta di Santiment rivelano che sono stati soprattutto i detentori più piccoli ad accumulare mentre le balene crypto sono rimaste stabili nei loro investimenti.

I detentori di medie dimensioni, invece, spesso chiamati "squali", stanno diminuendo i possedimenti in BTC, "forse a favore delle meme coin", ha scherzato Balashevich.

Bitcoin: secondo Santiment BTC è pronto per un trend rialzista

Il CEO di Santiment ha inoltre sottolineato che le prospettive future per Bitcoin variano "ampiamente a seconda della strategia di investimento complessiva, delle dimensioni del wallet e della tolleranza al rischio". Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle previsioni, incoraggia infatti gli investitori a “porre le domande giuste”.

"I dati, combinati con le vostre osservazioni e analisi, vi guideranno verso le risposte più adatte alla vostra situazione", ha affermato Balashevich. Esaminando le tendenze storiche e i parametri attuali come NRPL, MDIA e la distribuzione dell'offerta, la ricerca di Santiment mira a fornire una visione completa delle complesse forze di mercato in gioco nell'ambiente post-halving di Bitcoin.

Sebbene il futuro rimanga incerto, l’analisi di Santiment suggerisce che Bitcoin potrebbe essere pronto per un’ulteriore ridistribuzione e una potenziale continuazione del mercato rialzista, a condizione che i partecipanti al mercato rimangano vigili e adattino le loro strategie di conseguenza.

Un movimento al rialzo per BTC potrebbe l’intero mercato crypto a risollevarsi e anche nuovi token, indirettamente legati a Bitcoin, a crescere di valore: questo è ciò che può succedere a 99BTC, ora protagonista di una prevendita che ha superato $900.000, e che punta tutto sulla nuova formula del learn-to-earn.

99Bitcoins (99BTC): con il learn-to-earn il nuovo token supera $900.000 in prevendita

99Bitcoins nasce nel 2013 con il nome di BitcoinWithPayPal.com, che ha poi cambiato in seguito alla causa per uso improprio della denominazione, intentatagli da PayPal. Lo scopo principale del sito è stato proprio quello di rendere semplice l’acquisto di BTC con PayPal, ma ora, da semplice sito divulgativo per il settore crypto, lancia il suo token 99BTC.

Il token è di tipo ERC-20 e ha fatto poi bridging verso BRC-20, garantendo un’integrazione nativa con le dApp e con tutti i progetti basati su BTC. Attualmente in prevendita al costo attuale di $0,00102, ha superato quota $900.000, confermando quanto sia alto l’interesse degli utenti per l’apprendimento del settore delle crypto, se si può anche guadagnare.

Tramite l’uso di tutorial, moduli di apprendimento e quiz, gli utenti possono guadagnare un posto all’interno di una classifica generale e guadagnare premi in token 99BTC, in base alla loro posizione, grazie alla nuova formula del learn-to-earn.

99Bitcoins prevede anche lo staking su Ethereum, con un APY attuale del 1924%, per cui gli investitori possono ottenere introiti passivi. Inoltre, per i detentori di 99BTC, è possibile anche partecipare a corsi di formazione esclusivi, a webinar di trading, ottenere sconti su prodotti e servizi dei partner, accedere a gruppi VIP, e molto altro ancora.

I99Bitcoins ha inoltre lanciato un airdrop, che distribuirà 99.000 dollari in BTC tra 99 partecipanti, i quali dovranno completare alcuni passaggi presenti sull’hub Gleam del progetto.

In cantiere anche un giveaway, che ricompenserà tre partecipanti tra tutti coloro che saranno idonei alla gara. Chi è interessato ad acquistare il token prima che termini la prevendita, potrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e acquistare 99BTC con ETH, USDT, usando la BNB chain o una carta di debito/credito bancaria.

