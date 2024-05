Sostieni la Passione, sostieni il Val Tanaro Rugby con il 5 per Mille

Nel cuore della nostra comunità, lo sport rappresenta più di un semplice passatempo; è un pilastro fondamentale che unisce, forma e ispira. Il VAL TANARO RUGBY, con il suo impegno costante verso l’eccellenza e la passione, è una testimonianza vivente di questi valori.



Quest’anno, c’è un’opportunità unica per tutti i sostenitori e gli appassionati di rugby: la donazione del 5 per mille. Contribuire al VAL TANARO RUGBY non è mai stato così semplice e, soprattutto, senza alcun costo per il donatore. La tua scelta di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al VAL TANARO RUGBY può fare una grande differenza.



Perché Donare? La donazione del 5 per mille è un gesto di grande impatto che permette al VAL TANARO RUGBY di:

Continuare a crescere: migliorare le strutture, l’equipaggiamento e le risorse disponibili per atleti e staff.

Lanciare nuovi progetti: sviluppare iniziative che promuovano lo sport e i suoi valori all’interno della nostra comunità.

Formare i giovani: investire nella prossima generazione di atleti, assicurando loro un ambiente sano e stimolante dove crescere.



Come Donare? È facile! Durante la compilazione della tua Dichiarazione dei Redditi, cerca la sezione dedicata al 5 per mille e inserisci il Codice Fiscale del VAL TANARO RUGBY: 93048500040. Con questo semplice gesto, avrai scelto di fare la differenza per il futuro del rugby nella nostra comunità.



Unisciti a noi, ogni contributo, grande o piccolo, conta. Con il tuo sostegno, possiamo assicurare che il VAL TANARO RUGBY continui a essere un faro di passione e dedizione nello sport. Scegli di destinare il tuo 5 per mille al VAL TANARO RUGBY. Insieme, possiamo costruire un futuro radioso per il rugby e per i nostri atleti.



Grazie per il tuo sostegno!