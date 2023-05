Frane e allagamenti: disagi alla viabilità, prime strade chiuse in Granda

Aggiornamento delle 12.00: segnalati primi allagamenti a Fossano in via della Repubblica. Circa 50 cm di acqua nei locali interrati della struttura funzionale dei campi di atletica. Le pompe dei vvff hanno temporaneamente risolto.

Nessuna strada provinciale chiusa nel Monregalese ma alcuni interventi lievi di rimozione detriti per frane di monte a Lurisia, Gosi (Pianvignale), Battifollo.

Aggiornamento delle 11.30: Caduta massi sulla strada a Paesana, in Borgata Beitoni.

Chiusa anche la provinciale 9 tra Monforte e Gallo d'Alba per una frana che ha coinvolto anche una vettura, per fortuna senza feriti.

Iniziano i primi disagi alla viabilità nel Saluzzese, dove si sono già verificati un paio di eventi franosi. In particolare, è stata chiusa al km 7 la provinciale 47 tra Pagno e Brondello, nel comune di Isasca, proprio per una frana di valle.

Una seconda frana si è verificata a Barge, in via Pian Lissard. In zona vengono segnalati anche degli alberi pericolanti, in particolare sulla provinciale 27 da Bagnolo Piemonte in direzione Cavour.

La situazione è costantemente monitorata dalla sala di Protezione Civile della Provincia, dove al momento è presente anche il consigliere Pietro Danna, che ha la delega alla Viabilità per l'area monregalese.

Notizia in aggiornamento