Maltempo, il presidente Cirio a Mondovì: "In Piemonte situazione sotto controllo" [VIDEO]

Sono 60 i centri operativi comunali (COC), 34 in provincia di Cuneo, che sono stati attivati per monitorare la situazione sul terriotrio e gestire eventuali criticità ed emergenze.

Sulle zone del cuneese e torinese occidentali è stata emessa allerta arancione per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e diffuse frane superficiali anche la giornata di domani 21 maggio.

"Il Piemonte rimande al 90% in zona verde, l'allerta è arancione nelle aree del cuneese, monregalese, saluzzese etorinese." - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, questa mattina, ha raggiunto il COC di Mondovì dove ha incontrato il sindaco e presidente provinciale Luca Robaldo, insieme alla Protezione Civile e alla Polizia Locale - "Una situazione sotto controllo che deve essere monitorata con l'andamento delle precipitazioni. Il livello di attenzione rimane alto, in particolare per quanto riguarda le frane".

Giornate anomale, considerando che la Regione si trova a fare i conti con la carenza di acqua da mesi. In merito, Cirio, commissario alla siccità della Regione Piemonte dichiara: "Dobbiamo essere attenti e lavorare con attenzione perché le condizioni climatiche cambiano in modo repentino e dobbiamo essere pronti per garantire l'incolumità di tutti i piemontesi".

A Mondovì, dove negli scorsi mesi l'Ellero è stato sottoposto a pi interventi di pulizia, la situazione rimane monitorata, il sindaco invita alla prudenza. Ancora una volta il primo cittadino ha ringrazio i dipendenti comunali e i volontari che in queste ore si stanno adoperando per il territorio.