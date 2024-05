In ospedale in gravi condizioni l’uomo alla guida di un Suv uscito di strada in via Monviso a Saluzzo

E’ di un ferito in gravi condizioni l’incidente verificatosi poco dopo le ore 20 di oggi, giovedì 9 maggio, in via Monviso a Saluzzo.

Qui, poco dopo la caserma Musso, un uomo alla guida di una Ford Kuga ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere violentemente contro il muro di una vicina abitazione.

L’uomo alla guida è stato soccorso dal personale del Servizio regionale di Emergenza 118, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco arrivati dal locale distaccamento. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un codice di gravità rosso.

Sarebbero invece lievi le ferite riportate dai due passeggeri di un’auto uscita di strada in modo autonomo poco prima delle ore 22, sulla strada provinciale che – qui siamo nelle Langhe – collega Somano a Bossolasco. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, questi ultimi giunti dal Distaccamento Volontari della vicina Dogliani e mentre scriviamo ancora all’opera sul posto. Insieme a loro, come anche in precedenza, i Carabinieri della locale Compagnia.

Di qualche minuto precedente la partenza dei soccorsi per un terzo incidente stradale, questa volta lungo la strada provinciale 237 a Mondovì, teatro del violento scontro occorso tra due automobili, entrambe con altrettante persone a bordo. In questo caso non sono note, al momento, la presenza e le condizioni di eventuali feriti. I soccorsi sono affidati ai sanitari del 118 affiancati dai Vigili del Fuoco di Mondovì.