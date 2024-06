"Oltre alle valutazioni sul programma altrui, non viene espressa nessuna proposta"

Diamo spazio alla replica del candidato Paolo Radosta a sindaco di Brondello. Assieme alla sua lista, risponde a quanto dichiarato da Dora Perotto, primo cittadino uscente e candidato alle prossime consultazioni amministrative.

Egregio Direttore,

le chiediamo diritto di replica visto il recente articolo da voi pubblicato trattante il tema delle elezioni amministrative di Brondello. In tale articolo il Sindaco uscente, Dora Perotto, espone una valutazione critica circa il programma elettorale della nostra lista “Brondello Futura” per Paolo Radosta candidato Sindaco.

In merito, vogliamo ringraziarLa per l’attenzione che ha voluto dedicare alla nostra proposta elettorale. Avendo noi avuto la medesima occasione di esaminare il programma elettorale opposto, dobbiamo onestamente manifestare dello stupore nel leggere tali commenti. In effetti, ad una prima lettura, appare che proprio quel programma aspramente contestato sia stato largamente utilizzato come spunto per la composizione del proprio.

Alcune delle contestazioni in merito ci appaiono poco lucide e fuori contesto, forse anche sulla base di una lettura data un po’ parziale, faziosa e forse superficiale.

Poco male, la nostra campagna elettorale si basa, si è basata e si baserà sul rapporto viso a viso. In questo periodo abbiamo parlato con quasi tutti i nuclei familiari presenti in paese, ed insieme a loro abbiamo raccolto proposte ed idee per completare la nostra proposta. In un certo senso, sono davvero tante le mani e le menti che hanno lavorato alla sua stesura. Non intendiamo prenderne in giro nessuno, semmai renderlo protagonista di un nuovo inizio fatto di condivisione, collaborazione e rispetto.

Pertanto, non accettiamo di partecipare ad inutili bagarre che sminuiscono un processo democratico fondamentale come quello elettorale. Quando si hanno argomentazioni, si preferisce esporle anziché ridursi ad una mera polemica sul pensiero altrui. Così abbiamo fatto e stiamo facendo noi. Così invitiamo a fare, dovendo constatare che oltre le valutazioni sul programma altrui, non viene espressa nessuna proposta né si è voluto trattare della propria visione.

Siamo invece disponibili ad un confronto pubblico, sereno e discorsivo. Siamo certi di avere proposte ed argomentazioni utili e condivise. Lasciamo invece perdere la polemica, che più è sterile e più si riproduce. Facciamolo anzitutto per il bene del paese, se lo si ha a cuore.



La lista “Brondello Futura”