Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): "Un Piemonte più forte grazie alle opportunità europee"

Elisa Tarasco ed Enzo Tassone, candidati in provincia di Cuneo per Fratelli d’Italia, alle elezioni per il Consiglio regionale del Piemonte, hanno organizzati ieri, venerdì 31 maggio a Cuneo, l’incontro con l'eurodeputato Carlo Fidanza al quale ha partecipato anche il coordinatore provinciale del partito William Casoni assieme a Monica Ciaburro, deputato alla Camera e sindaco di Argentera.

Elisa Tarasco fa una riflessione sull’incontro prendendo spunto da quanto illustrato dall’eurodeputato Carlo Fidanza. “Le parole dell’onorevole Carlo Fidanza hanno rafforzato il mio impegno e la mia determinazione a lavorare per un Piemonte più forte e prospero, se avrò l’onore di essere eletta come consigliere regionale. Ritengo sia di fondamentale importanza avere una politica regionale che sia strettamente collegata con le realtà europee, per sfruttare al meglio le opportunità che l'Unione ci offre. È necessario attrarre maggiori fondi europei per il nostro territorio affinché possano essere utilizzati per migliorare le infrastrutture (che soprattutto nella nostra provincia di Cuneo sono carenti), per supportare le piccole e medie imprese, l’agricoltura, la montagna e le terre ‘di mezzo’. Ritengo che il Piemonte debba avere una posizione importante nel contesto europeo, grazie alle nostre eccellenze in vari settori che vanno, solo per citarne alcuni, dall’enogastronomia, alla cultura, alla natura e al turismo. Il Piemonte deve avere una rappresentanza forte e competente, capace di dialogare efficacemente con le istituzioni europee per portare avanti le necessità dei suoi abitanti e del suo territorio”.