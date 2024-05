Torna a Boves la festa della frazione Cerati

Torna sabato 25 maggio la grande festa della frazione Cerati di Boves. La due giorni all’insegna dell’allegria e della socialità inizieranno con la Cena con Delitto alle ore 19,30 con la compagnia teatrale: “Fuori di quinta”.



Come sempre ricco il menu proposto per la lunga serata di festa: tris di antipasti, nidi al forno crinot al civet con contorno e dolce (euro 25).



Domenica 26 maggio dalle ore 11 santa messa e alle 12 Grande Polentata con golosità varie e antipasto e dolce (a soli 13 euro). Dalle ore 15 Magie & intrattenimento per bambini.



Prenotazione cene obbligatoria (entro giovedì 23 maggio) presso Cavallera Casalinghi (piazza dell’Olmo 29 Boves).