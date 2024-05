Alba, dopo 42 anni di attività chiude i battenti lo storico Coki Bar di corso Piave

Ci sono attività che sembrano esistere da sempre, tanto sono radicate nel territorio e nel cuore della comunità in cui operano. È il caso del Coki Bar di corso Piave ad Alba, che da 42 anni è gestito con passione e dedizione dalle sorelle Santina e Marinella Sibona.

Una passione, quella per il mondo della ristorazione, che per loro è nata fin da giovanissime. A soli 14 anni hanno iniziato a lavorare nel bar della residenza per anziani di Rodello, dove hanno appreso tecniche e segreti del mestiere. Ricordano quel periodo come un’esperienza estremamente formativa, l’inizio di una grande passione che le avrebbe accompagnate per tutta la vita.

Spinte da questo sentimento, all’età di 22 anni per Marinella e 28 anni per Santina, le due sorelle decisero di aprire il loro Coki Bar. Questa scelta si è rivelata vincente, trasformando il locale in un punto di riferimento per il borgo Piave.

"Abbiamo ancora tanta voglia di imparare e di fare, tuttavia siamo consapevoli che è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani", racconta Marinella. Al posto dello storico bar aprirà un salone di parrucchiere per uomo .

In occasione della tradizionale "Festa ‘d magg", che si terrà domani, venerdì 31 maggio, in corso Piave, le sorelle Sibona daranno un saluto ufficiale e commosso alla loro clientela e alla comunità.

Santina e Marinella desiderano ringraziare tutti: dai clienti, che negli anni sono diventati parte di una grande famiglia, alle forze dell’ordine, dalle amministrazioni comunali ai commercianti e ai condomini con cui hanno sempre avuto un rapporto di rispetto e comprensione. Un ringraziamento speciale va anche alla loro famiglia, in particolare alla nipote Annamaria e alla pronipote Alice Tosca.

Le sorelle Sibona saranno felici di salutare domani tutti coloro che vorranno passare per un buon caffè, uno dei pochi che è ancora possibile gustare al prezzo di 1 euro!