L'Oroscopo di Corinne dal 10 al 16 maggio

ARIETE: L’aggressività errante e lo sbuffo costante proverranno, in parte, dall’ingresso dell’iroso Marte nel segno, fomentatore di eccitabilità… Sarà che siete demotivati, stufi, scocciati, fatto sta che basterà una scemenza a mandarvi in tilt … Eppure, alla faccia del “pianeta rosso”, alleggerirete un fardello, vi caverete un pallino e allontanerete un bugiardello. Salute e valute andranno invece salvaguardati, come un amore o un’amicizia di immane valore. Sabato incongruente.

TORO: Se aprile ha angustiato e il morale si è afflosciato, non intristitevi in quanto, scusandosi per il ritardo, Giove, nei suoi ultimi sprazzi, partirà alla riscossa regalando, ad una buona fetta di nativi, una vittoria, una riuscita, un guaio scampato per la cruna di un ago spuntato o la chiusura di un capitolo sgangherato … Una confidente o amica vi aiuterà altresì a ritrovare la smarrita serenità. Compleanno speciale ed annoverante un messaggio o un dono ad alto indice di gradimento …

GEMELLI: Non sguazzate in acque chete e l’increspato mare della quotidianità vi fa perdere vigore e serenità ma avvilirsi non serve: cercate quindi di rimanere a galla contando sulle vostre forze, sull’appoggio altrui e su di un fato che, dopo svariate birichinate, ripagherà con una allettante novella, una inaspettata visita, una ripresa psicofisica o un aumento di energia malgrado persistano dei corrucci per un essere caro o dei battibecchi con chi fa finta di non capire. Sabato movimentato.

CANCRO: Maggio: mese di fiori, sposi, mamme, guardaroba rinnovati e cieli stellati … I conticini li dovrete fare con Marte che, dal suo aspetto di quadratura, faciliterà sonnolenza, irritabilità, impacci ed impicci … Eppure, grazie al sestile di Giove, riuscirete in un intento sino a ieri utopico … Affettivamente, per non errare, ascoltate i palpiti del cuore e la logica dell’intelletto… Poi, toglietevi un capriccetto evadete dalla routine e, da soli o in compagnia, fate un bel giretto!

LEONE: Che lo ammettiate o meno abbisognate di intravvedere, oltre le nubi, quel raggio di speranza indispensabile per scaldare l’anima e accendere il buonumore ma, per ottenere ciò, confidate nel primo quarto di Luna che il 15 maggio si forma nella vostra costellazione e in chi, aspirando vedervi sereni, si farà in quattro affinché un anelito si concretizzi. Via libera quindi a prospetti, progetti, auspici e interiori rinnovamenti. Un regalino riempirà il cuore di gioia.

VERGINE: Ansietà, responsabilità, sbigottimenti, difficoltà nell’inquadrare una persona dalla tripla personalità, avranno il potere di svilire … poi, di punto in bianco, rinverrete mezze soluzioni a vetusti tormentoni pur non mancando diverbi con assicuratori, meccanici, organi costituzionali, pratiche da sveltire, chiacchiere, falsità, alternate a dimostrazioni di amicizia e solidarietà. Una capatina al mare o in montagna vi rinvigorirà … Festeggiamenti o cenette in vista.

BILANCIA: Tempi duri per gli ingenui, gli schietti o i troppo buoni … Rischiate infatti di prendervela nel frac per eccesso di zelo o fiducia mal riposta a meno che non vi tuteliate diffidando di personcine melliflue, approfittatrici o mentitrici … Se scoraggiati confidate in chi sa dare ottimi suggerimenti e non ghigna sui vostri propositi e sentimenti! Fattibili pure un annuncio sbalordente, un gradito omaggio e degli amici da ringraziare per un immenso favore. Sfizioso ritrovo.

SCORPIONE: Aspri come un limone e aciduli come una trota in carpione controbatterete ad ogni illazione piantando su un quarantotto con chiunque cerchi di intaccare la vostra dignità e reputazione. Croci e delizie accompagneranno una settimana incasinata, annoverante una decisione da pigliare e un tipo da inquadrare ma, cari scorpioncini, cominciate ad essere ottimisti visto che manca poco al 25 maggio quando Giove, non formando più un’opposizione, procaccerà delle sorpresone.

SAGITTARIO: Bisognerebbe prendere le svagate stelline e farne polpettine … Il periodo, infatti, non è malvagio ma curioso, rigurgitante di incognite, contraddizioni, elucubrazioni, missive discrepanti, doloretti vaganti. Però qualcosa sta per mutare e, entro l’estate, otterrete un successone o vivrete una grande emozione … Visite o controlli medici da effettuare senza titubare e discussioni con un testone dalla crapa più dura di un mattone! Adesione a cerimonie, cene o festeggiamenti vari.

CAPRICORNO: Pur se lentamente, dopo pastrocchi e adiacenze con allocchi, risalirete la china anche se, in una o più circostanze, mal assimilerete le insolenze di chi provoca, offende o sputa sentenze ma dipenderà da voi farvi rispettare, perché essere bravi è un discorso, passar da fessi un altro! Amoretti nascenti lambiranno singoli e adolescenti mentre la stralunata Dea bendata, sbirciando nella vostra direzione, incita a giocare al Lotto dei numeri regalati o sognati.

ACQUARIO: Sempre ed ovunque siate voi stessi lungi da chi, conoscendo i vostri punti deboli, ne approfitterebbe per intralciarvi nei progetti e nelle decisioni! È un momento duretto, pieno di faccende da sbrigare, un’amarezza da digerire, uno strafottente da rimbeccare ma, dulcis in fundo, vostra sarà la vittoria e una soddisfazione nessuno ve la potrà rubare! Fegato capriccioso o schiena dolorante. Domenica da cardiopalmo e vincite per chi gioca a Lotto o lotterie varie.

PESCI: Partendo dal presupposto che “ogni giorno nasce un cucco e c’è sempre chi lo cucca” e che la vostra umanità viene spesso travisata imparate a infurbirvi: non tutti viaggiano col vostro codice d’onore e beccare una fregatura è più fattibile di quanto ipotizziate … Una delicata faccenda a sfondo materiale lascerà a desiderare richiedendo tempestività o l’intervento di un esperto mentre per quanto concerne gli affetti delle sorpresine attendono dietro l’angolino. Invito o pensierino.

E che le stelle di maggio portino, ad ognuno, amore, forza e coraggio!