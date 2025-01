Troppi cantieri e disagi: la Liguria chiede la sospensione dei pedaggi sulla Torino-Savona

I piemontesi che raggiungeranno la Riviera di Ponente pagheranno di meno l’autostrada? Forse sì. La Regione, di sicuro, ha messo un tassello importante nella riunione di oggi. Ampia convergenza tra maggioranza e opposizione sulla questione dei pedaggi autostradali in Liguria, in particolare per il tratto della Torino-Savona interessato da lavori di manutenzione e rifacimento.

Entrambi gli schieramenti politici hanno avanzato richieste simili riguardo all'esenzione o alla sospensione dei pedaggi a causa dei disagi causati dai cantieri.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, ha presentato un ordine del giorno per chiedere l'esenzione del pedaggio sulla A6, soprattutto nel tratto che attraversa l'Appennino tra Mondovì e Savona, dove i lavori di rifacimento e manutenzione dei tunnel e dei viadotti hanno ridotto la carreggiata a una sola corsia per entrambe le direzioni.

Allo stesso modo, la consigliera di Fratelli d'Italia, Lilli Lauro, ha avanzato una proposta affinché la Regione Liguria chieda al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di sospendere il pedaggio su tutta la rete autostradale ligure, a causa dei disagi causati dai cantieri.

Lilli Lauro ha sottolineato come la situazione sia peggiorata ulteriormente dopo il crollo del ponte Morandi nel 2018, che ha aggravato la già difficile condizione delle autostrade liguri. In sintesi, entrambe le proposte evidenziano la preoccupazione per la sicurezza e i disagi quotidiani subiti dai cittadini liguri a causa dei cantieri autostradali e chiedono un intervento per alleviare l'impatto economico e pratico sui pendolari e sugli automobilisti.