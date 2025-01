Bagnasco, addio a Franco Corrado, già assessore e infaticabile volontario

Sono stati celebrati ieri, lunedì 13 gennaio, i funerali di Franco Corrado, già assessore comunale di Bagnasco, infaticabile volontario, fu tra i fondatori del gruppo di Protezione Civile e membro del direttivo della pro loco del paese.

"Io e Franco - lo ricorda l'amico ed ex primo cittadino Beppe Carazzone a nome del Gruppo Folkloristico Bal do Sabre - siamo sempre stati legati da profonda amicizia: cresciuti insieme abbiamo condiviso tanti momenti indimenticabili della nostra giovinezza, affrontato tante sfide, sempre con la passione e l’entusiasmo che animava noi ragazzi degli anni '60.

Poco più che ventenni abbiamo fatto parte del gruppo di giovani che ha ripreso e riportato in auge l’antica Danza del Bal do Sabre: durante gli anni successivi, all’interno del Gruppo Folkloristico, Franco ha rivestito la figura di tamburino, ruolo a lui congeniale in quanto già batterista dei Jolly Bois, una formazione musicale composta da elementi dell’Alta Val Tanaro e del Monregalese.

Grande e instancabile lavoratore, non si è mai fermato, neanche dopo aver avuto un serio infortunio sul lavoro, anzi, anche quando abbiamo costituito il Gruppo comunale di Protezione Civile è stato tra i primi ad aderire, ad adoperarsi per garantire alla comunità il suo supporto.

Franco era molto legato al nostro paese: lo ha dimostrato, anche e, soprattutto, negli anni in cui ha fatto parte dell’Amministrazione comunale, è stato mio Assessore con delega ai lavori pubblici e al decoro urbano. Aveva grande senso civico che manifestava attraverso il rispetto degli altri e delle regole di vita della nostra comunità, gestiva le strutture comunali e tutto ciò che faceva parte del bene comune, con la cura e il riguardo che ognuno di noi dedica alle proprie cose,

Per tanto tempo attivo con la moglie Giovanna durante le feste al Parco Manifestazioni, ha fatto anche parte del direttivo della Pro Loco dal 1972 al 1975.

A nome dei componenti del Gruppo Folkloristico, del Presidente Fabrizio Ferrando e di tutte le persone che lo hanno conosciuto porgo ancora la nostra vicinanza a Giovanna, a Lorella con Paolo e ai nipoti Lorenzo e Isabella al fratello Renzo, alla sorella Lorena e loro familiari".