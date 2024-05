A Mondovì si prepara la "Marcia per la pace"

Mondovì si prepara a scendere in piazza per la pace e lo fa con una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza.

L'iniziativa, nata da un'idea di alcuni cittadini e associazioni moregalesi, si terrà mercoledì 22 maggio con ritrovo alle 18 in piazza del Mercato a Mondovì.

Alle 18:30 è prevista la partenza del corteo che attraverserà le vie cittadine che si snoderà nel centro storico di Breo, passando per via Alessandria e via Sant'Agostino fino a raggiungere la piazzetta di fronte al Comune (piazza Martiri della Libertà).

"Vogliamo dare un segnale ed un messaggio forte e chiaro di pace, di condivisione dei valori di fratellanza. - spiegano gli organizzatori - "È una manifestazione apolitica, un invito esteso a tutti, cittadini piccoli e grandi, associazioni ed enti, un momento da vivere insieme, da diffondere a tutti. Insieme per fare la differenza".

Hanno già confermato la propria partecipazione: Gruppo Scout Mondovì, Caritas Diocesana, Fridays for Future, MondoQui, Circolo delle idee, Ass. Sport-in, Ass. Culturale "Cattleya" e Donne in Cammino per la Pace Mondovì.

Per qualsiasi informazione scrivere a giacardia@gmail.com o telefonare a 366 971 1486.

(Per le associazioni - enti che vogliono partecipare è possibile l'inserimento della denominazione nella locandina fino a 3 giorni prima della marcia).