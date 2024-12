Cuneo e la cittadella dello sport in frazione San Rocco Castagnaretta: in redazione il progetto di fattibilità per le aree esterne del nuovo impianto polivalente

Ammonta a 390.000 euro il costo del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle opere di completamento dell’area esterna al nuovo impianto sportivo polivalente che il Comune di Cuneo sta facendo realizzare nei pressi del palazzetto dello sport di frazione San Rocco Castagnaretta.

La delibera di affidamento dell’incarico di redazione è stata pubblicata sull’albo pretorio dell’ente nei giorni precedenti al Natale. I lavori sull’area esterna erano rimasti inizialmente fuori dal progetto esecutivo dei lavori per la nuova struttura, approvato dalla giunta lo scorso 18 luglio per un valore totale di quattro milioni di euro coperti da fondi PNRR “Next Generation EU”.

L’intervento sull’area esterna – a cui si può pensare ora che i lavori sulla struttura principale risultano in corso – risulta propedeutico alla piena operatività e funzionalità nelle condizioni di sicurezza, decoro e operatività dell’impianto sportivo, che come ha assicurato l’assessore Valter Fantino sarà “una struttura molto avanzata a livello di gestione energetica che ci consentirà di scaricare altrove gli allenamenti delle squadre dal lunedì al venerdì per poter eventualmente usare il Palazzetto in maniera differente nel corso della settimana”.