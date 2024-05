Polfer Fossano, Bergesio (Lega): “Il Ministro Piantedosi conferma apertura il 3 giugno del presidio Polfer a Fossano”

L’apertura del presidio della polizia ferroviaria nella stazione di Fossano è stata annunciata ieri dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso del Question Time in Senato, interpellato dal senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (leggi qui la notizia integrale https://www.targatocn.it/2024/05/16/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/il-ministro-piantedosi-ufficio-polfer-fossano-operativo-dal-3-giugno.html).

“Una bella notizia per la nostra città, che si inserisce nel disegno del Governo finalizzato a potenziare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi pubblici a elevata concentrazione di persone”, commenta il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

La dotazione del Posto di Polizia prevede, a regime, 21 unità complessive. Per dare inizio all'operatività del presidio è prevista una prima assegnazione di 11 operatori subito con orario di servizio nell'intera giornata.

“Ufficio Polfer nella stazione di Fossano, snodo strategico delle tratte Torino-Cuneo-Ventimiglia e Torino-Savona, è presidio di sicurezza per la provincia di Cuneo e per tutto il Piemonte. Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha recepito le esigenze di sicurezza del territorio ed ha dato risposta concreta non solo alla città di Fossano ma a tutto il Cuneese, e agli utenti del trasporto ferroviario piemontese”, conclude il Senatore Bergesio.