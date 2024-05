Joëlette permetterà anche a persone con disabilità di passeggiare in natura

Domenica 19 maggio a Narzole l’evento “Correndo con Michela” e “Sport e Salute in Piazza”, promossa dall’Associazione “Camminando con Michela”, sarà l’occasione in cui l’Istituto Comprensivo “S. Taricco” di Cherasco presenterà alla comunità il Progetto IN&OUT, finalizzato all’inclusione di alunni e ragazzi con disabilità e realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT.

Al mattino, due alunne con disabilità, che frequentano l'istituto, parteciperanno a “Correndo con Michela”, manifestazione sportiva che si svolgerà lungo un percorso in parte urbano ed in parte immerso nella natura, grazie alle due Joëlette (tra cui la nuovissima Joëlette Adventure).

Si tratta di due carrozzine da fuori strada mono-ruota per la pratica dell’escursionismo, del trekking e della corsa su ogni tipo di terreno e per ogni bambino o adulto con disabilità o mobilità ridotta, con l’aiuto di almeno due accompagnatori.

A partire dalle 14, nell’ambito dell’evento “Sport e Salute in Piazza” bambini e ragazzi (ma anche giovani, adulti o anziani) potranno provare questo strumento davvero unico che assicura la partecipazione e l’esperienza della natura per tutti! Non solo… le Joëlette sono sempre a disposizione gratuita (su prenotazione presso l’Istituto Comprensivo) diventando anche strumento di promozione del turismo accessibile ed inclusivo sul territorio.