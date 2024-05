Bra, Salesiani in festa per Maria Ausiliatrice, la Madonna di don Bosco

Ricorre venerdì 24 maggio la solennità di Maria Ausiliatrice e dunque è festa nella famiglia salesiana, che si ritroverà in letizia e gioia presso il Santuario Basilica a lei dedicato a Torino in via Maria Ausiliatrice 32, eretto da san Giovanni Bosco, come monumento di riconoscenza alla Santa Vergine, come “Chiesa madre” e centro spirituale dell’opera salesiana nel mondo.