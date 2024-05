Gli auguri di Dario Malabocchia, nostro storico collaboratore ed esperto di motori

Mi sembra ieri quando ho letto della nascita di una nuova rivista on line che era alla ricerca di collaboratori, eppure sono ormai passati venti anni.

Poiché erano anni che, pur non avendo mai conseguito il tesserino di giornalista pubblicista, inviavo notizie relative al motociclismo (sport poco trattato su tutte le riviste locali) ai due media cartacei del capoluogo, quando ho visto l’annuncio mi sono fatto coraggio ed ho provato a propormi al Direttore di Targatocn.it, il quale ha immediatamente accettato la mia collaborazione.

E’ nato così un rapporto di amicizia che mi ha portato ad ampliare negli anni i miei “servizi”, anche perché alcuni piloti si rivolgevano a me perche potessi far conoscere ai lettori i loro risultati agonistici.

In seguito è stata istituita una nuova testata riservata esclusivamente alle notizie di sport. E’ nata cosi Campioni.cn, con la quale ho continuato la mia collaborazione, fino a quando questa è stata nuovamente accorpata a Targatocn.it.

Negli anni altre associazioni mi hanno chiesto di scrivere e pubblicare notizie relative ai loro eventi, cosa che ho fatto ben volentieri, sempre supportato dalla Redazione, che ha pubblicava quanto inviavo.

Proprio ieri Targatocn.it ha compiuto venti anni, degno di nota il fatto che questa prima rivista è stata il trampolino di lancio per la nascita di altre testate che il vulcanico Enrico Anghilante si è inventato estendendo il campo d’azione anche nelle regioni limitrofe e con la confinante Montecarlo.

Auguro pertanto a tutti i componenti della Redazione di Targatocn.it un Buon Compleanno ed un proficuo lavoro, sperando di poterci incontrare tutti, perché no, tra altri venti anni, per festeggiare il successo di tutto lo staff, di cui mi onoro, anche se minimamente, di far parte.

Dario Malabocchia (diemme)