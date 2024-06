"Umanità, empatia e professionalità all'ospedale Santa Croce di Cuneo"

Riceviamo e pubblichiamo.

“Quando in un medico o in un’equipe medica, ad un’indiscutibile professionalità, si aggiungono l’empatia, l’umanità, il garbo, la gentilezza e la pazienza, non si può restare indifferenti. Ed è per questo che scrivo questa lettera che vuole testimoniare la profonda gratitudine per il lavoro che ha svolto il dott. Vincenzo Colucci con la sua équipe presso il Reparto di Cardiochirurgia dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.



Quasi alla soglia degli 82 anni mi è stata diagnosticata una insufficienza valvolare mitralica e tricuspidale severa. Nonostante l'età, sono stato sottoposto a intervento cardiochirurgico con tecnica mininvasiva transascellare, di riparazione sia della valvola mitrale che di quella tricuspidale. È stato eseguito solo un piccolo taglio di circa cinque centimetri sotto l'ascella destra.



Il decorso postoperatorio è stato regolare e veloce e, a distanza di un mese dall’intervento, sento il bisogno di esprimere la mia riconoscenza al dott. Colucci per quanto ha fatto per me, ringraziandolo per la sua squisita cortesia, per la grande disponibilità e soprattutto per la competenza professionale intrisa di profonda umanità.



Questo tipo di intervento, con tecniche all'avanguardia, viene eseguito in pochi ospedali in Italia, soprattutto su pazienti della mia età. Ritengo pertanto che il dott.Colucci con la sua equipe sia un'eccellenza nel nostro Sistema Sanitario Nazionale".



Piero Cirio - Alba