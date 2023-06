Dolore a Cuneo per la tragica morte di Francesco Marinone

"Non ci sono mai parole giuste per ricordare un amico e un compagno che ci lascia prima del tempo. Chi ha conosciuto Francesco ricorda bene, e ricorderà sempre, la persona fantastica che è stato. Compagno di allenamenti, istruttore della nostra disciplina, appassionato come pochi al nostro sport, tanto da mettersi in gioco in prima persona per portarlo anche tra le sue montagne nel cuneese, che tanto amava.