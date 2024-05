Giornata in Granda per il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara

Giornata cuneese per il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara, che martedì prossimo, 4 giugno, è atteso in Granda per una serie di appuntamenti il primo dei quali riguarda l’inaugurazione della Scuola "Levi" di Fossano.

Il ministro è atteso nella città degli Acaja in mattinata, alle ore 9.30 mentre nel pomeriggio, alle ore 17.30, è annunciato quale ospite della libreria L'Ippogrifo Bookstore di corso Nizza 1 a Cuneo, chiamato a presentare il saggio "La scuola dei talenti", da lui pubblicato nel marzo scorso per Feltrinelli.

Sessantatré anni, famiglia di origini novaresi, giurista, Valditara è docente ordinario di diritto romano e diritti dell'antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Senatore dal 2001 al 2013, passato alla Lega nel 2018 dopo trascorsi in Alleanza Nazionale e Futuro e Libertà, è tra i consiglieri politici di Matteo Salvini. Dall’ottobre 2022 è ministro del Governo Meloni.