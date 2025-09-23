Tragedia a Limone Piemonte: operaio muore travolto da un muro in costruzione

Tragedia in provincia di Cuneo con una nuova vittima sul lavoro. L'incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 12 circa, di oggi a Limone Piemonte. A perdere la vita è stato un operaio edile di 54 anni, nato in Romania, ma residente a Torino. Era dipendente della ditta esterna impegnata nel cantiere allestito sulle piste della Riserva Bianca, all’arrivo della telecabina Severino Bottero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è rimasto coinvolto dal crollo di una porzione del rivestimento di una parete in fase di costruzione.



A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono presenti i Carabinieri della locale Compagnia e funzionari dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl Cn1, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.



Antonella Zanotti, l'amministratrice delegata della Lift, azienda affidataria dei lavori all'impresa edile esterna, commenta scossa: “E' una tragedia immensa. Siamo stravolti e confusi, ma ci teniamo a esprimere la nostra più sentita vicinanza alla famiglia. Attendiamo il corso delle indagini che faranno luce sull'accaduto”.



*

Articolo in aggiornamento