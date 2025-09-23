 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 16:22

Tragedia a Limone Piemonte: operaio muore travolto da un muro in costruzione

La vittima, 54 anni di Torino, era impegnata in un cantiere presso la telecabina Severino Bottero

Immagine di repertorio

Tragedia in provincia di Cuneo con una nuova vittima sul lavoro. L'incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 12 circa, di oggi a Limone Piemonte. A perdere la vita è stato un operaio edile di 54 anni, nato in Romania, ma residente a Torino. Era dipendente della ditta esterna impegnata nel cantiere allestito sulle piste della Riserva Bianca, all’arrivo della telecabina Severino Bottero. 

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è rimasto coinvolto dal crollo di una porzione del rivestimento di una parete in fase di costruzione. 

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono presenti i Carabinieri della locale Compagnia e funzionari dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl Cn1, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Antonella Zanotti, l'amministratrice delegata della Lift, azienda affidataria dei lavori all'impresa edile esterna, commenta scossa: “E' una tragedia immensa. Siamo stravolti e confusi, ma ci teniamo a esprimere la nostra più sentita vicinanza alla famiglia. Attendiamo il corso delle indagini che faranno luce sull'accaduto”.

Articolo in aggiornamento

Redazione

