Cuneo: inaugurata oggi la Scuola Primaria Einaudi, una festa per il futuro dei nostri bambini [VIDEOINTERVISTA]

Martedì 23 settembre è stata una giornata speciale per la comunità locale: l'inaugurazione della Scuola Primaria Einaudi non è stata solo un semplice taglio del nastro, ma una vera e propria festa che ha visto protagonisti i bambini, le istituzioni e l'intera comunità educante.

La cerimonia si è aperta con un coinvolgente balletto dei più piccoli, colorando l'evento con un tono festoso. Durante l'inaugurazione sono intervenuti i principali protagonisti di questa giornata memorabile: la dirigente scolastica, Rosanna Blandi, che ha sottolineato come i bambini ora possano sentirsi davvero accolti e al sicuro in spazi finalmente adeguati; la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha illustrato i prossimi interventi previsti, dall'impianto fotovoltaico al playground da 200mila euro finanziato dal progetto "Illumina"; e il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, che ha evidenziato come questo intervento incarni i valori fondamentali della fondazione: la creatività, la cura e l'attenzione verso i giovani.

Particolarmente emozionanti sono stati i momenti dedicati ai bambini: dai bimbi di quinta che hanno letto un discorso corale, alle canzoni intonate dalla quarta, fino alle filastrocche e alle performance musicali delle classi più piccole. Un vero inno alla gioia e alla speranza nel futuro.

A voi l'intervista con le voci dei protagonisti di questa giornata.