A cena con i diritti: a Mondovì una serata per imparare a riconoscere e contrastare le discriminazioni

Giovedì 30 maggio dalle 18.30 il Caffé Sociale di Mondovì ospiterà l’evento “A cena con i diritti, una serata per imparare a riconoscere e contrastare le discriminazioni” proposta da Giulia Marro e Marco Giusta.

I due candidati alle elezioni regionali del Piemonte per Alleanza Verdi - Sinistra e Possibile dialogheranno con attivisti e attiviste su disabilità e neurodivergenze, persone lgbtqia+ con particolare attenzione alle persone trans, su razzismo sistemico e istituzionale che ancora respinge la volontà di essere parte della comunità di tante persone non bianche. Verranno anche toccati i temi dei diritti dell'ambiente e il concetto di One Health, in un possibile nuovo equilibrio tra esseri umani, animali e l'ambiente, e il contrasto alla violenza maschile e di genere nei confronti delle persone.