Al via a una nuova edizione di Rodello Arte, dedicato ai temi del Sacro e del Dono

Il progetto Rodello Arte, a cura della Fondazione Museo Diocesano con l’associazione Colline e Culture, la Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo ed il Comune di Rodello, giunto alla sua ottava edizione, intende riflettere in modo concreto e dialogico sul concetto di arte sacra, sulla sua produzione e sul rapporto tra artisti e committenza.

L’iniziativa, nata nel 2017, ha sinora raccolto intorno a sé oltre 100 artisti artisti provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa, afferenti a discipline artistiche differenti. Nelle prime edizioni le opere prodotte hanno rappresentato il rapporto tra il sacro e la terra, tra il sacro e il viaggio, il sacro e la fragilità. I temi ispiratori del quarto biennio sono il Sacro e il Dono.

Ogni anno il progetto seleziona, attraverso una call, artisti che vengono ospitati per due giorni nelle Langhe per vivere un’esperienza di residenzialità con incontri formativi condotti da specialisti. Il progetto del 2024 si è svolto nel mese di maggio con un workshop residenziale di due giornate che attraverso testimonianze, esperienze e laboratori, ha promosso il confronto sui temi ispiratori della call.

L’edizione 2024 è stata arricchita dal coinvolgimento e partecipazione al workshop dei volontari dell’Associazione Volontari per l’Arte: un’occasione per far incontrare persone che si occupano di cultura e di valorizzazione del patrimonio nonché un modo per far incontrare agli artisti la comunità locale

Sabato 29 giugno verrà inaugurata alle ore 16.00 la mostra che ospiterà le opere prodotte dagli artisti coinvolti nella VIII edizione del progetto “Rodello Arte”. La sede sarà il “Museo di arte sacra contemporanea” di Rodello, aperta per l’occasione dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Le aperture della mostra proseguiranno fino a domenica 27 ottobre 2024 (per i dettagli sui giorni ed orari consultare il sito https://www.visitmudi.it/).

In collaborazione con l’Associazione Volontari per l’Arte, gli operatori museali del Museo Diocesano di Alba e con l’Amministrazione Comunale di Rodello sarà possibile visitare la