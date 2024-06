WienerAI raccoglie 6 milioni di dollari in presale

Nel settore delle criptovalute, i trader sono sempre più interessati a progetti con un token di utilità, specialmente per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Questa tecnologia in continuo aggiornamento, viene utilizzata dai trader per effettuare previsioni e analisi di mercato, oppure per comprare asset al valore più basso tramite dei trading bot.

WienerAI vuole fornire un trading bot con funzioni ideali per il trading, unendole a un chatbot nello stile di ChatGPT.

Il tutto unito alla simpatia delle meme coin, rappresentata dalla mascotte del progetto: un bassotto cibernetico creato nel futuro e in grado di muoversi agilmente nel settore crypto.

Il token nativo WAI è stato costruito sulla blockchain di Ethereum, per garantire sicurezza, velocità ed efficienza elevate. Al momento, il token viene venduto in presale a 0,00072 dollari.

Il progetto ha raccolto più di 6 milioni di dollari, diventando uno dei più seguiti dai trader appassionati di intelligenza artificiale. Scopriamo quali sono le sue caratteristiche principali e gli obiettivi post-lancio.

Un trading bot per tutti

WienerAI prevede di garantire l’accesso gratuito al trading bot e senza commissioni aggiuntive a tutti i titolari del token WAI.

Il trading bot IA sarà in grado di rispondere a tutte le domande dei trader riguardanti il mercato, per analizzare gli asset ed effettuare previsioni.

Questa funzione, simile a ChatGPT, si rivela intuitiva e facile da utilizzare, adatta anche ai trader alle prime armi.

Inoltre, WienerAI può trovare velocemente i DEX e gli exchange, per consentire ai trader di comprare subito i token analizzati. Lo strumento competerà con i bot MEV per garantire i massimi profitti agli utenti.

In questo modo, i trader potranno avere un utile alleato per i loro investimenti sul mercato. Inoltre, il token WAI si potrà scambiare, per ottenere un profitto in caso di una sua crescita esponenziale.

Staking del WAI

Oltre al trading bot, WienerAI dà la possibilità ai trader di ottenere un guadagno passivo tramite lo staking, bloccando i loro WAI e contribuendo allo stesso tempo alla sicurezza delle rete Ethereum.

È possibile acquistare WAI con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale e mettere subito in staking i propri token, al fine di guadagnare ricompense passive. L'APY attualmente è del 190%, con un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum, distribuiti nell’arco di due anni.

Lo staking potrà ridurre la pressione di vendita sul token WAI una volta lanciato sul mercato, mantenendo il suo valore stabile.

Tokenomics

Per quanto riguarda la tokenomics, WienerAI prevede un’offerta totale di 69 miliardi di token WAI, suddivisa in questo modo:

30% per la presale

20% per lo staking

20% per i premi della community

10% per la liquidità su CEX e DEX

20% per il marketing

Obiettivi post-lancio

Al termine della presale, il token WAI verrà lanciato su DEX e CEX, mentre il team di sviluppo continuerà la campagna di marketing per promuovere il progetto sui social network.

Infatti, uno degli obiettivi principali di WienerAI è creare una community solida in grado di sostenere il token WAI a lungo termine, per farne crescere il valore.

Lo scopo finale è rilasciare il WienerAI Trading Bot, per conferire utilità al token WAI e dare ai trader uno strumento completo. In generale, le previsioni vedono il token WAI crescere dopo il lancio, come spesso succede con i token al termine delle presale.

Tuttavia, sarà il trading bot a spingere i trader ad acquistare il WAI, quindi è compito degli sviluppatori lanciarlo nel minor tempo possibile e tenerlo aggiornato nel tempo.

