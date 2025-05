Le vecchie raccomandate vanno in soffitta: le Acli cuneesi sono a disposizione per aiutare i cittadini che ricevono notifiche digitali dai Comuni per multe e avvisi di pagamento dei tributi

Da qualche tempo, le multe per infrazioni al codice della strada non arrivano più a casa tramite la classica e temuta raccomandata in busta verde, infatti ci sono grosse novità in corso per i cittadini.

Molti, ultimamente, si sono visti recapitare una lettera tramite posta, in cui li si informa che c’è una notifica da parte della Pubblica Amministrazione destinata a loro. Per conoscere il contenuto del documento (per esempio una multa), devono collegarsi al sito www.notofichedigitali.pagopa.it, per trovare il punto di ritiro del documento in forma cartacea, oppure inquadrare il codice QR presente sulla lettera, con la fotocamera del proprio dispositivo, o ancora collegarsi al sito web www.login.notifichedigitali.it o, infine, telefonare al n. 06.93189555.

Tutto questo poiché, a partire dal 2023 il Governo ha attivato la piattaforma SEND che vuol dire “Servizio Notifiche Digitali”, che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai destinatari (persone fisiche o giuridiche) notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi, semplificando i processi, in particolare per quanto riguarda la notifica di atti ufficiali (es. multe, cartelle, comunicazioni giudiziarie, ecc.) in formato digitale. La nuova modalità dà garanzie di tracciabilità, certezza e sicurezza della notifica e sostituisce la raccomandata cartacea con una notifica digitale, in modo più veloce ed economico.

Chi ha la app IO e ha attivato Send, può scaricare il tutto direttamente sul suo cellulare e pagare, sempre tramite telefonino, con Pago.Pa, senza ulteriori costi.

Il problema nasce per chi non ha competenze digitali, perché in questo caso deve recarsi ad un CAF (tra cui quello delle ACLI) e farsi scaricare il contenuto della notifica, farsi stampare i relativi fogli che vanno da 8 a 12 in media (portare a termine l’intera pratica richiede circa 15 minuti di lavoro da parte dell’operatore), pagare 1,40 euro, e poi recarsi a pagare la multa o il tributo richiesto alle Poste o in banca.

Evidentemente per gli Enti pubblici questa possibilità rappresenta un bel risparmio sia in termini di costi (una raccomandata cartacea può costare sui 18 euro) sia in termini di sicurezza di consegna, perché la notifica garantisce effetti giuridici dei confronti del cittadino, anche senza la presa visione, mentre prima occorreva che il ricevente firmasse al postino l’avvenuta ricezione.

Ora, se i giovani sono più avvezzi agli strumenti digitali e quindi possono provvedere a scaricare immediatamente il tutto dal sito, i meno pratici si trovano a dover fare la coda al Caf per farsi scaricare il documento e sapere di che cosa si tratta, sborsare 1,40 euro per il servizio e poi fare un’altra coda per andare a pagare quanto richiesto alla Posta o in banca.

Per questo, come ACLI provinciali cuneesi, si informano i cittadini che, se lo desiderano, possono prendere un appuntamento presso uno degli sportelli di facilitazione digitale presenti in tutte le Sedi zonali ACLI, per imparare ad utilizzare gli strumenti digitali a disposizione (per esempio la app IO), in modo che, nel prossimo futuro, visto che ci si sta inevitabilmente andando verso la completa digitalizzazione delle comunicazioni con il cittadino da parte degli enti pubblici, possa provvedere in autonomia. A questo scopo, occorre chiamare il numero dedicato 0171.1680375, per prenotare un appuntamento con un facilitatore digitale.

Gli sportelli di facilitazione digitale sono presenti anche in una sessantina di Comuni della provincia di Cuneo, pertanto è abbastanza facile ottenere questo tipo di servizio, magari accedendo, per chi è più anziano, con un figlio o nipote, che possa supportarlo per il futuro.