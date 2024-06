Dal 6 luglio al 10 agosto la decima edizione di Guarene Musica

Un nuovo appuntamento arricchisce la programmazione di SNODI, Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici erogato dal Ministero della Cultura e finanziato dal piano europeo Next Generation EU che unisce in una grande iniziativa i territori dei comuni di Guarene, Neviglie e Piea.



La decima edizione di Guarene Musica - una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte e tra i Borghi più belli d'Italia - si svolgerà dal 6 luglio al 10 agosto. Quest’anno sarà l’ascoltatore al centro dei concerti per esperienze inedite e spettacoli musicali non convenzionali, sempre a ingresso gratuito.

La manifestazione è giunta alla decima edizione ed è divenuta nel tempo punto di riferimento del panorama festivaliero estivo nazionale.



Sabato 6 luglio alle 18, a Palazzo Re Rebaudengo, sarà il Concerto Scomposto ad aprire la rassegna. La musica prodotta da tre artisti (Filippo Cosentino e Attilio Pisarri alle chitarre baritone e Patrizio Balzarini alla batteria) giungerà al pubblico da tre stanze separate, cosicché il pubblico possa avere una prospettiva di ascolto differente e muoversi liberamente all'interno del Palazzo mentre visita la mostra Our Rivers Share a Mouth / I nostri fiumi condividono una bocca. Un concerto quindi nel quale arte contemporanea e musica si incontrano per creare nell’osservatore / ascoltatore lo stupore di una fruizione nuova, non frontale come avviene in un concerto tradizionale.

Sabato 27 luglio si terrà il tradizionale concerto dedicato alla musica jazz, con due progetti sullo stesso palco. Il primo set sarà affidato al sassofonista americano Michael Rosen, grande interprete del sassofono sia tenore che soprano. A seguire il Sofia Trio che presenterà il disco Impulsi (Ipogeo Records): composto da Mario Meloni alla chitarra, Fabrizio Fogagnolo al contrabbasso e Luca Deriu alla batteria, Impulsi è un album di modern jazz.



La musica, la storia e la vita di De André saranno protagoniste nell'appuntamento di sabato 3 agosto. Con la presenza di Walter Pistarini, autore di diversi libri molto apprezzati da critica e pubblico sul cantautore genovese. Lo scrittore, intervistato dalla giornalista Adriana Riccomagno, introdurrà al pubblico la musica, i testi e le parole di De André che saranno suonate in una veste musicale originale dal Sestetto Contemporaneo formato da Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat, Daniele Bertone e Filippo Cosentino.



Si chiude il 10 agosto con Visual Music, il concerto che permette di visualizzare luci, colori e forme della musica per apprezzarla in tutte le sue dimensioni. Grazie a un algoritmo specifico, la musica suonata dal vivo del Sweet V Quartet (Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat) verrà processata e trasformata in tempo reale in luci, forme e colori proiettati all'esterno della Chiesa della SS. Annunziata. Il programma musicale prevede l'esecuzione di musiche di Philip Glass, Arvo Pärt, Filippo Cosentino e Antonio Vivaldi.



Con il 2024, proprio grazie a SNODI, prosegue la collaborazione fra Guarene Musica e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, partner di prima fila del progetto.

Oltre alla novità del Concerto Scomposto del 6 luglio, alla luce degli ottimi riscontri dello scorso anno, grazie alla presenza delle mediatrici e dei mediatori culturali d'arte della Fondazione, sabato 27 luglio sarà possibile vivere il territorio guarenese sin dalle 18.30 con l’opportunità di una visita guidata al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di San Licerio. Al termine si potrà godere delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche locali per poi proseguire verso il concerto jazz delle 21 in piazza SS. Annunziata.

La collaborazione con la Fondazione è per il festival un momento di condivisione fra arte e musica a vantaggio della comunità locale e degli amanti della cultura, che potranno così vivere un intenso momento tardo pomeridiano e serale in compagnia delle eccellenze artistiche offerte dal Comune di Guarene.