Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un muretto in pieno centro a Prazzo.

L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 29 giugno poco dopo le 7, in via Nazionale 5.

Due le persone coinvolte, all'interno del mezzo. Per loro fortunatamente, solo un codice verde-

Sul posto o vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Dronero, oltre all'emergenza sanitaria.