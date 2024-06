Viaggi green e servizi personalizzati: scopri Polaris Viaggi

Questa settimana abbiamo incontrato Aldo Bruno, titolare dell’agenzia Polaris Viaggi, situata in via Cavalieri di Vittorio Veneto 10, a Bagnolo Piemonte. Nell'era attuale, affidarsi a un'agenzia di viaggio che abbraccia la sostenibilità è un valore aggiunto importante. Non solo si contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente, ma si beneficia anche della competenza di professionisti che conoscono a fondo il territorio e le sue peculiarità. Aldo Bruno, il titolare di Polaris Viaggi, è una figura fortemente radicata nel territorio saluzzese, con un amore profondo per la propria comunità e un impegno costante verso un futuro più verde.

Polaris Viaggi ha fatto un passo significativo verso la sostenibilità adottando un impianto di energia solare che produce 14 kW. Questo sistema non solo alimenta le quattro postazioni computer, tre stampanti e il sistema di ventilconvettori che rinfrescano d'estate e riscaldano d'inverno, ma riduce anche l'impatto ambientale dell'agenzia.

L'attenzione al cliente è un pilastro fondamentale di Polaris Viaggi "…noi non chiudiamo la porta in faccia ai nostri clienti", ci dice Aldo Bruno, il titolare dell'agenzia. "Li accogliamo e cerchiamo di andarli a prendere a casa, li portiamo alla stazione, ai porti, agli aeroporti. E da adesso lo facciamo anche con un mezzo ecologico a energia elettrica".

In un'era dominata da internet, Polaris Viaggi mantiene un forte legame con i propri clienti, offrendo un servizio che va oltre il semplice preventivo online. "…internet è utile per farsi un'idea sui costi delle vacanze, ma è fondamentale affidarsi agli esperti del settore. Noi offriamo consulenza personalizzata e la possibilità di parlare con una persona fisica", sottolinea Aldo.

Per capire meglio l'approccio di Polaris Viaggi, abbiamo posto alcune domande aggiuntive ad Aldo Bruno.

Come è iniziata la passione per i viaggi e nello specifico nell’organizzare i viaggi per altre persone?

“La passione per i viaggi è nata dai miei genitori che non erano del mestiere ma da classici piemontesi lavoratori e stacanovisti e facevano poche ferie. Quando ho aperto l’agenzia nel 2004 mi è stato proposto di andare a visitare una nave a Savona, io li ho portati con me. Abbiamo fatto pranzo e abbiamo visitato una nave: in quel frangente il promotore di Costa Crociere ci regalò un buono di 50 € da poter utilizzare per una crociera futura e fu da lì che organizzammo la nostra prima crociera con Costa Crociere nel mese di gennaio 2005. Un classico giro di 8 giorni e 7 notti nel Mediterraneo con una Costa che si chiamava Costa Vittoria. Da quel momento i miei genitori tutti gli anni mi chiesero di poter fare una crociera ed ho subito capito che quel tipo di viaggio poteva andare bene per la nostra clientela e per le persone del mio territorio saluzzese e pinerolese. Da allora ho inserito nella mia programmazione un paio di crociere accompagnate che ultimamente sono diventate 7/8 all’anno! Dal Mediterraneo ai Caraibi, dal Nord a Dubai, da quelle mini di 3 giorni fino a quelle più impegnative per il Giro del Mondo in 125 giorni”.

Aldo, cosa vi ha spinto a installare un impianto di energia solare per l'agenzia?

"La decisione è nata dal nostro impegno verso la sostenibilità. Vogliamo ridurre l'impatto ambientale della nostra attività e allo stesso tempo garantire un ambiente di lavoro efficiente e moderno".

Come fate a differenziarvi dai grandi portali di prenotazione online?

"Noi offriamo un servizio personalizzato che i grandi portali non possono offrire. Consigliamo i nostri clienti non solo sulla base dei costi, ma anche in base alla nostra esperienza e conoscenza del settore. Inoltre, siamo sempre disponibili, anche fuori dagli orari di lavoro, per rispondere a domande e fornire preventivi via WhatsApp".

Abbiamo visto che sul sito avete anche viaggi da un giorno!

"Si, abbiamo servizio per il territorio in collaborazione con Dossetto bus. Questo è un progetto di inclusione sociale per le persone più fragili e anziani che prevede la gita ad un costo di 39 euro ad esempio per Spotorno, Loano, Alessio e Finale Ligure".

Quali sono le nuove sfide e opportunità che vedi nel settore dei viaggi?

"Il cambiamento è costante, ma noi ci adattiamo rapidamente. Offriamo servizi aggiuntivi per i clienti più anziani e utilizziamo mezzi ecologici per il trasporto. La nostra sfida è mantenere un equilibrio tra innovazione e il contatto umano, che resta un valore insostituibile".

Polaris Viaggi è più di un'agenzia di viaggi: è un partner affidabile per chi cerca esperienze di viaggio personalizzate e sostenibili. Se hai bisogno di un consiglio per la tua prossima vacanza o vuoi semplicemente un preventivo, non esitare a contattare Aldo Bruno. Troverai sempre qualcuno pronto ad aiutarti, con la competenza e l'attenzione che solo un esperto del settore può offrire.

Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.polarisviaggi.it/ o contatta Aldo Bruno al numero 337 120.17.73.