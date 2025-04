In Santa Maria del Monastero a Manta la mostra “Maschere nude” di Paolo Pera

Una maschera in terracotta dell'artista Paolo Pera

All’interno della sede espositiva di Santa Maria del Monastero, a Manta in via Rivoira 11/7 l’amministrazione Comunale di Manta ha organizzato l’allestimento di una mostra intitolata “Maschere nude". Un'esperienza plastica nella conoscenza del sé”.

L’esposizione, realizzata dall’autore Paolo Pera e curata dalla professoressa Maria Laura Silano, sarà visibile a partire dal domenica 13 aprile, fino a domenica 18 maggio tutte le domeniche (e i giorni festivi) dalle 14,30 alle 18,30.

Saranno in mostra calchi scultorei in terracotta, intervallati da poesie dell’autore.

Terrecotte, con un titolo atto a richiamare il teatro di Pirandello, nate con l’intento di manifestare un processo di auto-osservazione svolto nel corso di più anni (2018-2022), anche mediante commistioni materiche a stemperare nell’ironia una visione tragica della vita (si veda l’uso di peluche etc.).

L’artista Paolo Pera, poeta, disegnatore e studioso di filosofia all’Ateneo torinese, esporrà per la prima volta questi suoi studi legati all’espressione plastica nel desiderio di rileggere un momento della sua crescita interiore.

Le composizioni in versi di Pera, si possono trovare nelle ultime due pubblicazioni: Pietà per l’esistente (2021) e Pena di me stesso (2022).

L’ingresso è gratuito.