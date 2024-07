Telepass 2024: tutti gli aggiornamenti sui costi

Il servizio dei telepedaggio in Italia riveste un'importanza fondamentale, considerando che viene utilizzato da milioni di automobilisti della Penisola. Gli ultimi mesi hanno portato diverse novità in questo ambito: alcune positive, come l'arrivo di nuovi servizi concorrenti a Telepass, altre meno, come l'aumento delle tariffe di Telepass stesso, previsto dal 1 luglio 2024. Lo scenario, dunque, è il seguente: occorre informarsi sugli aggiornamenti dei costi di Telepass, così da poter eventualmente scegliere per tempo un'alternativa.

I nuovi costi Telepass a partire dal 1 luglio 2024

Le modifiche implementate a partire dal 1° luglio 2024 riguardano principalmente i costi associati agli abbonamenti base e alle varie offerte, dunque ci saranno dei cambiamenti importanti. La variazione più rilevante riguarda appunto l'aumento dei prezzi, che vedrà i costi degli abbonamenti salire del 100% circa, passando da 1,83 a 3,90 euro al mese (per quel che riguarda il piano Base).

Infine, permane la spesa aggiuntiva prevista per i clienti che in un trimestre superano i 350 euro di spese complessive per i pedaggi, per i quali è previsto l'addebito di un ulteriore canone di 3,72 euro al mese. Inoltre, ai clienti che in un trimestre supereranno i 350 euro di spese complessive per pedaggi, verrà addebitato un canone mensile aggiuntivo di 3,72 euro.

Si tratta di una decisione che di certo non passerà inosservata, anche alla luce della presenza di competitor che propongono lo stesso servizio a costi decisamente inferiori. Il principale concorrente di Telepass, ovvero UnipolMove , propone non a caso un piano Base con un prezzo di 1,50 euro al mese. Sul sito web ufficiale di questo servizio è possibile trovare tutte le informazioni in merito ai costi dei piani e alle opzioni legate alla mobilità (e non solo). Basti ad esempio pensare all’accesso ai parcheggi convenzionati o all’Area C di Milano e altri servizi come il pagamento delle strisce blu, il soccorso stradale o la riparazione dei cristalli.

Tornando a Telepass, l’azienda ha semplificato le procedure di disdetta proprio per dare l'opportunità ai clienti di recedere senza troppe complicazioni. Ciò può avvenire non solo tramite i canali classici come la raccomandata, ma anche online.

Telepass ridefinisce piani e offerte

In parallelo all'aggiornamento dei costi, Telepass ha ridefinito il proprio posizionamento sul mercato, introducendo nuove promozioni e servizi. Il piano Telepass Base, ex Telepass Family, costerà come detto 3,90 euro al mese e avrà a disposizione 5 servizi oltre al telepedaggio, come i parcheggi convenzionati, l'accesso all'Area C Milano e le strisce blu. Servizi che, comunque, vengono previsti anche dal già citato UnipolMove, attualmente la migliore alternativa a Telepass sul mercato. Sia Telepass sia il servizio di Unipol permettono inoltre di associare una seconda targa al dispositivo.

Il piano Telepass Plus ha subito anch'esso un aumento, con un costo pari a 3,90 euro per i clienti Telepass che decideranno di effettuare l'upgrade dal piano Base, ma solo fino a dicembre 2025. I nuovi clienti Telepass dovranno invece pagare 4,90 euro al mese, mentre il prezzo è salito a 5,14 euro per chi è già cliente Plus. In secondo luogo, il servizio lancerà a breve un nuovo piano: si tratta di Telepass Young, che non prevede né abbonamenti né addebiti giornalieri, e che permetterà di accedere a circa 10 servizi oltre al telepedaggio, come i trasporti pubblici, la sharing mobility, i voli aerei, i treni e altro.

