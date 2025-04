Fondazione CRC approva il bilancio e mette a disposizione del territorio 53 milioni di euro

Totale degli investimenti a valore di mercato a 2,2 miliardi di euro, patrimonio netto a oltre 1,4 miliardi di euro, avanzo d’esercizio 2024 pari a 84,5 milioni di euro, da cui 56,6 milioni di euro destinati all’attività progettuale ed erogativa 2025 e 10 milioni di euro per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: questi i dati salienti del Bilancio 2024 della Fondazione CRC che il Consiglio Generale dell’ente, presieduto da Mauro Gola, ha approvato all’unanimità nella seduta di questo pomeriggio.

I fondi a disposizione per attività progettuali ed erogative saranno suddivisi come segue: - 53 milioni di euro a disposizione del territorio provinciale, con una crescita del 76% rispetto alla quota annuale ipotizzata dal Piano Pluriennale;

- 2,5 milioni di euro destinati al Fondo Unico per il Volontariato (FUN);

- 1,1 milioni di euro per Fondazione con il Sud e Fondo nazionale ACRI, sulla base degli accordi vigenti.

I ricavi superano quota 123 milioni di euro: i dividendi pagati dalla conferitaria Intesa Sanpaolo ammontano a 64 milioni di euro (con un incremento di oltre il 37% rispetto ai dividendi incassati nel 2023).

Il Bilancio 2024 conferma l’approccio di prospettiva e l’attenzione al futuro della Fondazione CRC: oltre alle già citate risorse destinate al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (che ora ammonta a 70 milioni complessivi), viene accantonato il 20% dell’avanzo di bilancio (16,9 milioni di euro) alla Riserva Obbligatoria e il 15% dell’avanzo (percentuale massima consentita dal MEF, per un importo di 12,7 milioni di euro) alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Come parte integrante del Bilancio d’esercizio, il Consiglio Generale ha approvato il Rapporto Annuale 2024, il documento che sostituisce il Bilancio di Missione e descrive l’attività progettuale realizzata nel corso dell’anno.

Dal documento emergono alcuni dati particolarmente significati:

- 36,2 milioni di euro erogati;

- 37,1 milioni di euro deliberati sul territorio;

- 16 progetti, 16 bandi tematici e 3 bandi di ascolto e attivazione del territorio promossi.

“Con l’approvazione del Bilancio mettiamo a disposizione della comunità provinciale 53 milioni di euro per il 2025: una dotazione erogativa mai così alta, in crescita di oltre il 75% rispetto alle previsioni del Piano Pluriennale. Una conferma della grande capacità di Fondazione CRC di creare valore dal proprio patrimonio, grazie a una gestione attenta e diversificata e a giuste scelte strategiche d’investimento fatte negli anni, come l’aumento della partecipazione in Intesa Sanpaolo.” dichiara il Presidente Mauro Gola. “Le scelte di destinazione delle risorse sottolineano l’attenzione al futuro e alle giovani generazioni, temi che abbiamo messo al centro dell’attività per il nostro mandato. In particolare, attraverso un approccio prudente e lungimirante, abbiamo accantonato il massimo consentito a favore della tutela del patrimonio e incrementato il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni con ulteriori 10 milioni, portandolo così a 70 milioni: risorse che assicurano un’adeguata capacità erogativa anche per i prossimi anni”.

Il Bilancio 2024 e il Rapporto Annuale 2024 della Fondazione CRC sono disponibili sul sito www.fondazionecrc.it.

Durante la seduta, il Consiglio Generale ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che sarà in carica per il mandato quadriennale 2025-28: - Nicola Filippi, Presidente; - Lorenzo Durando e Virginia Rigo, Componenti.