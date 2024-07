KIA VENTO: dal 1998 una storia di successo

La concessionaria KIA Vento nasce nel 1998 e da allora rappresenta il brand KIA in Provincia di Cuneo, con sedi nelle città di Cuneo e, inaugurata da poco, Alba.

KIA, negli anni, è diventato uno dei player più importanti del mercato automobilistico mondiale e KIA Vento è ormai un punto di riferimento nel mercato auto piemontese e ligure.

Il nostro obiettivo è soddisfare a pieno le esigenze dei nostri clienti, partendo dai loro desideri e necessità e per questo abbiamo un team di consulenti e venditori competenti e che amano il loro lavoro.

Negli anni la nostra azienda è cresciuta e si è affermata grazie all’impegno e alla continuità dei suoi fondatori e dell’intera famiglia. Il nostro è un viaggio che prosegue con sempre più entusiasmo, per raggiungere importanti obiettivi e realizzare grandi sogni.

In questi giorni sono stati presentati i nuovi modelli Hyundai: Picanto e Sorento.

La concessionaria Kia ha sede in Via Valle Po 143, 12100 Cuneo (CN)

Tel: 0171 411949

Email: ventocuneo@fincragroup.com

Sito internet https://www.kiavento.com/

KIA PICANTO

Piccola nel formato ma gigante nel carattere, la nuova Kia Picanto rivoluziona il suo stile urbano sfoggiando un’estetica esterna che fonde l’eleganza sportiva con il fascino metropolitano. All’interno, si presenta con un un habitat innovativo e ospitale, sintonizzato perfettamente con il tuo gusto personale e un comfort senza compromessi.

Nuova Kia Picanto è proposta in due varianti di motorizzazioni: un motore benzina da 1.0 litri, perfetto per chi predilige l’efficienza dei consumi, e un motore benzina da 1.2 litri che offre quella potenza in più utile per viaggiare ad alta velocità e in salita. Entrambe si caratterizzano per un’efficienza ottimale e ridotte emissioni di CO2. Gli elementi di stile legati alla filosofia ‘Opposites United’ imprimono alla nuova Picanto un look audace e all’avanguardia.

KIA SORENTO

Il Nuovo Kia Sorento 7 posti rappresenta l’apice dell’innovazione e del design automobilistico moderno. Ispirato a una visione audace del futuro, questo SUV combina un’estetica avanzata con funzionalità pratiche, rispondendo perfettamente alle esigenze della vita contemporanea. Il design del Sorento riesce a bilanciare robustezza ed eleganza, offrendo un look che è allo stesso tempo vistoso e pacato. La linea del veicolo esprime un linguaggio di design che comunica forza e raffinatezza, rendendolo perfetto sia per l’uso urbano che per avventure fuori città.

La sicurezza è una delle priorità principali del Nuovo Kia Sorento. Equipaggiato con le più recenti innovazioni in termini di protezione e assistenza alla guida, questo SUV garantisce una tranquillità senza pari a chiunque si trovi a bordo. Le funzioni di sicurezza avanzate includono:

Assistenti anticollisione: rilevano i rischi di collisione prima che si verifichino, intervenendo prontamente per evitare impatti.

Assistenti alla guida: forniscono supporto continuo alle alte velocità, assicurando un viaggio stabile e sicuro.

Assistenza al parcheggio: rende le manovre di parcheggio semplici e sicure, facilitando l’entrata e l’uscita anche dagli spazi più stretti.

Queste tecnologie rendono il Sorento uno dei SUV più sicuri della sua categoria, proteggendo non solo i passeggeri, ma anche i pedoni e gli altri utenti della strada.

La concessionaria Kia ha sede in Via Valle Po 143, 12100 Cuneo (CN)

Tel: 0171 411949

Email: ventocuneo@fincragroup.com

Sito internet https://www.kiavento.com/