Lite in auto a Cuneo, lui la colpisce con un martello: in carcere per tentato omicidio

In carcere per tentato omicidio l'uomo che, nella mattina di oggi 22 luglio, ha colpito e ferito gravemente con un martello, a seguito di una lite, una donna di 37 anni, ora ricoverata al Santa Croce in prognosi riservata.

Tra i due pare che ci fosse una frequentazione, ma su questo non c'è ancora piena chiarezza, così come non c'è chiarezza sul motivo della violentissima lite.

Il fatto è accaduto verso le 10.30 a Cuneo, in via Massimo d'Azeglio, all'interno di una vettura parcheggiata. La donna, di origini albanesi, è stata colpita al volto.

Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato. I poliziotti hanno portato l'uomo in Questura e, da qui, lo hanno tradotto in carcere. Si tratta di un italiano di 40 anni.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica.