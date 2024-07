Axie Infinity e PlayDoge: l’evoluzione del gaming Web3

La tecnologia blockchain offre numerose nuove opportunità nel Web3, consentendo la creazione di dApp, Smart Contracts e di nuovi giochi Play-to-Earn.

Tuttavia, questi giochi sono spesso criticati per il loro gameplay poco curato e un comparto tecnico di bassa qualità. A questo si aggiunge il fatto che molti giochi Web3 nascondono delle truffe.

In realtà, negli ultimi anni, i giochi P2E sono molto migliorati, con alcuni titoli che offrono versioni Free-To-Play.

Tra i titoli più importanti del segmento P2E troviamo Axie Infinity, mentre ultimamente gli utenti stanno puntando su progetti in presale come PlayDoge.

Axie Infinity

Sviluppato dalla software house vietnamita Sky Mavis, Axie Infinity presenta diverse meccaniche di gioco che ricordano i giochi della serie Pokémon.

I personaggi principali sono gli Axies, mostriciattoli che gli utenti possono collezionare e allevare, per farli combattere.

Il gioco offre due modalità: PvE (Player vs. Environment) e PvP (Play vs Player). Nella prima modalità i giocatori combattono contro nemici controllati dalla IA per guadagnare ricompense, mentre nel PvP i giocatori si affrontano in combattimenti nell'arena.

Le abilità strategiche e la giusta combinazione di Axies sono fondamentali per vincere e ottenere ricompense sotto forma della valuta SLP (Smooth Love Potion) e altre risorse.

Gli stessi Axies sono NFT memorizzati sulla blockchain di Ethereum, ciascuno con caratteristiche e abilità uniche.

Gli Axies si possono allevare per crearne di nuovi. Inoltre, i giocatori possono acquistare terreni a Lunacia, il mondo virtuale di Axie Infinity, dove è possibile estrarre risorse, fabbricare oggetti e guadagnare ulteriori SLP.

La valuta in-game SLP di Axie Infinity è necessaria per l'allevamento dei nuovi mostriciattoli. Il token si può scambiare con altre criptovalute o denaro fiat. La valuta principale chiamata AXS (Axie Infinity Shard), funge anche da token di governance della piattaforma.

A marzo del 2022, Axie Infinity ha subito un attacco hacker. Durante l'attacco, sono stati rubati circa 620 milioni di dollari in criptovalute.

L'attacco ha colpito il Ronin Network, una sidechain di Ethereum utilizzata da Axie Infinity. Gli hacker hanno compromesso diversi nodi di validazione, prelevando grandi quantità di ETH e USDC.

Questo è stato un duro colpo per il gioco che nel 2024 sta ancora faticando per riprendersi, dovendo anche affrontare la competizione di nuovi giochi P2E più immediati come i Tap-To-Earn e altri progetti che si preparano al lancio sul mercato.

PlayDoge

PlayDoge è un titolo molto interessante, in quanto tributo al retrogaming e al Tamagotchi, un popolare “simulatore di vita” portatile creato da Bandai e molto in voga negli anni ’90, anche in Italia.

Il gioco verrà lanciato su dispositivi mobili al termine della presale del token nativo PLAY. Al momento, la presale di PlayDoge ha raccolto quasi 6 milioni di dollari, con il PLAY venduto a un valore di 0,00521 dollari.

Una volta lanciato, il gioco permetterà agli utenti di prendersi cura di un cucciolo di Doge virtuale, in modo da ottenere ricompense. Per nutrire e tenere di buon umore il proprio Doge, si dovranno completare dei livelli in dei mini-giochi ispirati ai generi del gaming classico.

Più alti saranno l’umore e la salute del Doge, più PLAY si guadagneranno. Questi si potranno utilizzare per potenziare il cucciolo e superare più facilmente i livelli più difficili dei mini-giochi. In alternativa, gli utenti potranno scambiare, mettere in staking o semplicemente tenere nel wallet i PLAY vinti.

Lo staking del PLAY, disponibile anche in presale, permette di bloccare i token sulla rete Ethereum e ottenere ricompense passive in base all’APY, attualmente all’83%. I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di 3 anni.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE