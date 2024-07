Aggressione nella Struttura Residenziale Psichiatrica a Ceva, il dottor Risso: "Immediato aumento del personale nelle ore critiche"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di risposta del direttore del dipartimento di Salute Mentale dottor Francesco Risso all'articolo “Ceva, aggressione nella Struttura Residenziale Psichiatrica, il Nursind: l’ASL intervenga per la sicurezza di tutti”, pubblicato il 24 luglio scorso.



Egregio Direttore,

Pur confermando il fatto occorso nel mese di maggio, che ha sicuramente messo a dura prova il personale in servizio al momento dell’accadimento nonché di tutta l’equipe della struttura, e sottolineando che la stessa è autorizzata e accreditata al funzionamento rispondendo ai requisiti previsti dall’attuale normativa regionale vigente, sia sotto il profilo strutturale che di dotazione organica, si fa presente quanto segue.



Nei giorni immediatamente successivi all’evento si è provveduto all’audizione di tutto il personale durante una formale riunione in cui sono state concordate, con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASL CN1, le azioni migliorative da attuare. Di queste alcune sono state immediatamente attuate e altre sono in fase di realizzazione, anche in funzione dei lavori di ristrutturazione previsti nell’edificio.



Dal punto di vista organizzativo è stato potenziato il numero del personale in servizio durante la fascia oraria ritenuta, anche dagli operatori stessi, maggiormente critica. Agli operatori coinvolti, così come a tutti i dipendenti, è stata data la possibilità di richiedere il supporto degli psicologi della Medicina del Lavoro aziendale. Si puntualizza inoltre che ogni anno vengono programmati per il personale delle Strutture della Salute Mentale, corsi di formazione ed aggiornamento tra cui anche quelli specificamente dedicati alle tecniche “per la gestione dell’aggressività”.



Il rischio aggressione purtroppo non può essere totalmente azzerato tuttavia ritengo assolutamente non corrispondente a verità quanto affermato dal Sindacato Nursind che la problematica non sia stata affrontata e nulla sia stato attuato.