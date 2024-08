Il valore di Solana è in calo, mentre i trader puntano su una nuova meme coin

Il valore di Solana è sceso dell'8% negli ultimi 7 giorni, con un calo dai 190 dollari del 29 luglio, fino ai 163 dollari attuali.

La criptovaluta sta testando il supporto critico a 163 dollari, dove si sono formati minimi equivalenti all'inizio della settimana.

Se l'asset chiude una posizione giornaliera al di sotto di questo intervallo, potrebbe aprire la possibilità di un ulteriore calo del 25% fino a 122 dollari nelle prossime settimane.

Nonostante questa situazione, i token sulla blockchain di Solana continuano ad attirare trader, come dimostra la presale di Base Dawgz ($DAWGZ) che ha raccolto 2,8 milioni di dollari.

Le cause del calo di Solana

La correzione dell'8% di Solana nell'ultimo giorno può essere attribuita a un calo generale del mercato. Dopo che la riunione del FOMC ha annunciato tassi invariati, BTC ha registrato un calo del 3%, che ha innescato la discesa di SOL.

SOL ha subito un forte calo poiché i dati suggeriscono che entrambi gli asset condividono attualmente un indice di correlazione dello 0,67.

Inoltre, l'ecosistema di Solana è sotto esame per le sue pool di bassa liquidità, dove il "bot trading" ha generato volumi di trading inorganici.

Ad esempio, un progetto particolare ha registrato volumi vicini a 11 milioni con solo 48 di liquidità. I bot hanno anche generato 28.000 dollari in commissioni solo con il wash trading del progetto.

Questa situazione ha diviso la community, con alcuni analisti che sostengono che l'attività dei bot sia normale nel settore delle criptovalute.

Ryan Connor, un ricercatore crypto, ha affermato che i bot rappresentano il 50% del traffico internet e che la maggior parte delle blockchain vuole massimizzare il valore tenendo conto dell'attività di questi strumenti.

D'altra parte, sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che gli unici a guadagnare grazie alle meme coin siano gli utenti dei trading bot e i loro sviluppatori.

Solana "double bottom" nella gamma decisiva

Solana sta attualmente ritestando i suoi recenti minimi equivalenti. L'indice di forza relativa è vicino a 50, il che dimostra una posizione neutrale tra acquirenti e venditori.

Da una prospettiva rialzista, Solana deve mantenere la sua posizione giornaliera sopra i 163 dollari. Altrimenti, potrebbe ritestare bruscamente i suoi minimi equivalenti a lungo termine intorno a 122 dollari, rappresentando un calo del 25% rispetto al valore di mercato attuale.

Un trend positivo che rimane attivo è il pattern "double bottom" di Solana, confermato all'inizio della settimana e che viene scambiato al di sotto della neckline del pattern.

Base Dawgz ($DAWGZ)

Base Dawgz ($DAWGZ) è un progetto emergente nel panorama delle criptovalute, attualmente in fase di presale, che sta riscuotendo un notevole successo tra i trader.

Il token nativo, DAWGZ, è stato inizialmente lanciato sulla rete Base, ma successivamente è stato esteso anche su Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche e Solana, garantendo una vasta interoperabilità.

L’obiettivo principale di Base Dawgz è sviluppare un token multi-chain che consenta ai suoi possessori di operare senza soluzione di continuità tra diverse blockchain. Questo approccio mira a creare una community solida che unisca utenti provenienti dalle principali reti blockchain del mercato.

Attualmente, il token DAWGZ è disponibile a 0,007061 dollari, un valore che aumenterà con l'avanzare delle diverse fasi della raccolta fondi.

La meccanica innovativa del progetto, chiamata Share-To-Earn, permette agli utenti di accumulare punti condividendo contenuti relativi a Base Dawgz sui social media. Al termine della presale, questi punti potranno essere riscattati per ottenere token DAWGZ gratuitamente.

Inoltre, Base Dawgz offre un programma di referral, che consente agli utenti di condividere un link dedicato per l’acquisto del token DAWGZ con i propri contatti.

Se il link viene usato per comprare il token DAWGZ, allora si otterranno ricompense aggiuntive. Non manca la possibilità di mettere in staking i DAWGZ comprati in presale, con un APY attuale del 974%.

