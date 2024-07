Busca, il nuovo polo scolastico aprirà i battenti a settembre per il nuovo anno scolastico

L’avevano annunciato lo scorso marzo il presidente Alberto Cirio – in visita al cantiere – e l’allora sindaco, oggi assessore regionale, Marco Gallo. E ora è ufficiale: il nuovo polo scolastico di Busca aprirà nel primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico.



La notizia è stata data ieri sera (mercoledì 17 luglio) durante l’incontro tra gli amministratori cittadini e la dirigenza scolastica, al quale è stata invitata anche la popolazione residente interessata (numerosa, essendo che la nuova scuola ospiterà circa 800 studenti buschesi).



Il primo cittadino Ezio Donadio e la giunta hanno aggiornato in merito alle operazioni di smantellamento dei moduli provvisori che ospitano, da qualche anno ormai, i ragazzi (già cominciato) e sull’arrivo, lunedì 22 luglio, dei primi tir con gli arredi per il nuovo polo scolastico.



Le operazioni che porteranno all’apertura della struttura scolastica giungono, quindi, quasi al termine. E la testa dell’amministrazione comunale – e dell’intera città – si sposta quindi sul cantiere delle nuove scuole primarie di frazione San Chiaffredo: partirà nelle vacanze di Natale dell’anno in corso, con il trasferimento temporaneo degli studenti nel capoluogo.