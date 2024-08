Criptovalute da comprare in spiaggia ad agosto

Con il caldo estivo la maggior parte delle persone trova sollievo sotto gli ombrelloni e al mare, tuttavia, ciò non significa che bisogna dimenticare completamente il proprio portafoglio. Anche mentre siete in spiaggia ad agosto, i mercati azionari non rallentano e quindi vale la pena tenere d’occhio i progetti più interessanti del momento, per essere pronti a investire in criptovalute.

Se vi state chiedendo quali siano le cripto da comprare in questo momento, potete trovare tanti progetti promettenti, segnalati dagli esperti del settore per il loro alto potenziale. Optare per le criptovalute in prevendita ha molteplici vantaggi ma, quello immediatamente ottenibile, è il prezzo vantaggioso rispetto alla quotazione che viene assegnata dagli exchange centralizzati e decentralizzati. A ottenere questa marcia in più sono proprio i primi investitori, ecco perché sempre più trader non si lasciano sfuggire le meme coin più promettenti.

Pepe Unchained (PEPU)

Se avete sentito parlare di PEPE, saprete sicuramente del successo strabiliante di questa meme coin. La sua crescita ha portato molti investitori a guadagni notevoli, per questo il meme della rana ha conquistato un nutrito gruppo di appassionati. Il nuovo token che vede Pepe protagonista è Pepe Unchained (PEPU), dove la rana appare incatenata. Il motivo è dato dalla sua incapacità di slegarsi dalla Layer-1 su cui operano la maggior parte delle criptovalute.

Solo raccogliendo investitori a sufficienza Pepe può liberarsi da queste catene e stabilire la sua propria blockchain Layer-2, più efficiente sotto tutti i punti di vista. Gli investitori che decidono di partecipare ora alla prevendita possono accedere al token al prezzo di 0,0089461$. Inoltre, bloccando i propri token in staking si accede alle ricompense doppie garantite proprio dalla L2. L’APY al 249% è un incredibile incentivo per chi ha già token PEPU e vuole ottenere potenziali ritorni passivi. Da molti indicata come un gemma 100x, Pepe Unchained ha un elevato potenziale e potrebbe rivelarsi la meme coin di Pepe di maggior successo.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

Base Dawgz (DAWGZ)

Da Pepe si passa a un altro meme conosciuto, quello dello Shiba Inu. Il simpatico cagnolino è qui impegnato nell’attività di Base Jumping, con una tuta rossa che gli consente di spostarsi senza difficoltà negli spazi digitali. Il concetto alla base di Base Dawgz (DAWGZ) è quello di garantire l’inter-operatività del token tra le diverse blockchain. Ciò è possibile tramite le tecnologie Web3 all’avanguardia sfruttate dal team di sviluppo, come Wormhole e Portal Bridge, ampiamente discusse nel whitepaper del progetto.

DAWGZ potrà essere acquistato su Base ma sarà scambiato su Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche, garantendo la massima libertà ai trader che detengono l’asset. Un progetto che ha già raccolto 2,8 milioni di dollari e che ha dimostrato di potersi rivelare una buona meme coin 10x. Da non sottovalutare lo staking che anche in questo caso offre un elevato APY: pari al 926%. Il token DAWGZ è acquistabile a 0,0074114$ previo collegamento di un wallet compatibile. Non viene dimenticata la community: per creare senso di appartenenza gli investitori possono creare e condividere meme sui social per la possibilità di ottenere token DAWGZ aggiuntivi tramite il social airdrop.

Vai alla presale di Base Dawgz

PlayDoge (PLAY)

Tutti gli investitori che puntano sulle meme coin per ottenere guadagni conoscono l’ascesa e l’importanza di Doge nel settore. La meme coin dedicata, Dogecoin, è sempre prima nella classifica del segmento con una capitalizzazione di mercato di oltre 15 miliardi di dollari. PlayDoge cavalca quindi l’onda del successo del meme, presentando però un progetto altamente innovativo per il settore Play-to-Earn.

Questo punta alla creazione di un videogioco scaricabile su smartphone e tramite il quale è possibile ottenere come ricompense i token PLAY. Il videogioco in questione è un’avventura a 8-bit che ha come protagonista proprio il paffuto cagnolino, di cui il giocatore deve prendersi cura come fosse un Tamagotchi. L’incredibile connessione ha fatto sì che il progetto esplodesse in popolarità, raccogliendo oltre 6 milioni di dollari. Il successo potrebbe essere assicurato e per questo gli investitori stanno tenendo d’occhio il token PLAY, acquistabile al momento al vantaggioso prezzo di 0,00527$. Lo staking ha un buon ritorno stimato al 77%, vale quindi la pena bloccare i propri token se si desidera un ritorno passivo.

Scopri la presale di PlayDoge