A Savigliano auto contro passaggio a livello, nessun ferito grave o disagio

Auto contro il passaggio a livello a Savigliano sulla linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano, che è attualmente interrotta.



Dalle prime informazioni il conducente, unico a bordo dell'auto, non sarebbe rimasto ferito gravemente e stato affidato alle cure dei sanitari del 118.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano insieme ai carabinieri locali intorno alle 13 di oggi, giovedì 5 settembre.



Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza del veicolo e il contatto di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino del passaggio il livello, che hanno anche attivato la loro manutenzione.