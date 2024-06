L'orale di maturità per gli studenti del serale del "Baruffi" a Mondovì: "Non impediteci di diplomarci, non chiudete il corso" [VIDEO]

C'è chi ha voluto rimettersi in gioco per ottenere il diploma e intraprendere una nuova carriera nel mondo del lavoro, chi voleva chiudere idealmente un percorso interrotto anni fa e chi voleva arricchire il proprio bagaglio culturale.

Sono state le storie che si intrecciano tra i banchi di scuola del corso serale AFM (Amminstrazione Finanza e Marketing) dell'istituto "Baruffi" di Mondovì, un presidio importante che raccoglie studenti dalla Città del Belvedere, ma soprattutto dalle valli del Monregalese, del Cebano e della Valle Tanaro.

Un servizio che, a far data dal prossimo anno scolastico, verrà chiuso. Ne davamo notizia, lo scorso maggio, attraverso un accorato appello di alcuni studenti che hanno avuto la comunicazione senza possibilità di appellarsi o di compromessi.

"Pesa tanto – ci scrivevano in una lettera (leggi qui)- la sensazione di essere presi in giro, sia per la mancata comunicazione agli studenti del 2' segmento riguardo l'impossibilità di concludere il percorso scolastico nella sede in cui hanno iniziato, sia agli studenti del 1' segmento riguardo l'opportunità di scegliere percorsi alternativi di studio. Ora siamo condannati a non diplomarci, visto che nessuno di noi potrà continuare il percorso di studi in altre sedi, a causa dei problemi di trasporto e a causa dell'impossibilità di conciliare gli orari di lavoro con la distanza aggiuntiva, senza contare poi il maggiore dispendio economico".

A poche ore dalla diffusione della notizia il Comune di Mondovì, in segno di solidarietà con gli studenti, aveva fatto sapere che si sarebbe attivato presso l’ufficio scolastico regionale, ma al momento non ci sono state novità sostanziali.

E con la fine degli esami di Stato e l’arrivo dell’estate rischiano di spegnersi i riflettori sulla vicenda. L'ultimo accorato appello arriva dagli studenti che oggi hanno sostenuto l'orale di maturità.

"Chi frequenta questo percorso fa tanti sacrifici - dice Emanuela, 49 anni, di Pianfei - "Avere il presidio a Mondovì è fondamentale. Ci appelliamo affinché venga consentito almeno a chi è già iscritto di terminare gli studi qui. Le alternative sono Cuneo e Fossano, ma per chi lavora è impossibile pensare di aggiungere altri chilometri per poter frequentare le lezioni la sera".

“Non è giusto che i corsi vengano chiusi. - spiega Marta, classe 1997, originaria di Chiusa di Pesio - "Deve essere data la possibilità a chi è iscritto di concludere il percorso scolastico qui. Cuneo e Fossano solo molto più lontani, risulta impossibile conciliare 20-30 chilometri in più di strada di notte e andare a lavorare il giorno dopo.”

“Il serale deve rimanere qua a Mondovì, raccoglie anche il bacino del Cebano e della Valle Tanaro - conclude Mariella, classe 2000, residente a Bagnasco - e soprattutto è importante non vanificare i sacrifici di chi è già iscritto per conseguire il diploma. La nostra speranza è che questa decisione venga modificata per consentire a chi ha iniziato gli studi di portarli a termine”.