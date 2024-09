A Cuneo si proietta "Portavo allora un Eskimo innocente" di Remo Schellino

Non si può certo parlare di esplosione, né si può paragonare al ‘68 della vicina Torino e di altre grandi città come Milano, Genova, Roma.

Certo, in una dimensione meno gridata, forse, certamente più provinciale, qui in provincia le proteste, le agitazioni, talora le lotte, furono innescate dai circoli giovanili dei partiti, dagli studenti delle scuole medie superiori, da una parte del mondo cattolico.

"Il documentario “Portavo allora un eskimo innocente” - spiega Schellino - nasce da un progetto iniziale dove 25 testimoni hanno raccontato, a me e a Michele Calandri, anima attiva dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, quegli anni d’impegno politico, di crescita, di speranze e il forte senso comunitario della lotta. Un percorso di memoria e di vita su cui riflettono e di cui chiedono conto a se stessi. L’intento è di restituire quegli anni in forma di affresco in cui dialogano i materiali raccolti nelle interviste di diversa natura, quali filmini di famiglia, articoli di giornali di provincia, capaci di restituire la realtà provinciale e quotidiana di allora. Il filo conduttore è sottolineato dall’attore Luca Occelli, che a bordo di una storica Renault 4, in un percorso ideale, ci conduce in alcuni luoghi significativi della provincia.