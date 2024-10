Vigili del fuoco con droni, cinofili ed elicottero tra Melle e Brossasco per le ricerche di un 73enne

AGGIORNAMENTO delle 16.10: E' stato trovato dalle squadre del Soccorso Alpino in una zona impervia. Si è quindi valutato che fosse più sicuro il recupero aereo. Comunicate le coordinate del ritrovamento, l'uomo è stato raggiunto da Drago, poi verricellato e portato via dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a trasportarlo in una zona sicura.

E' fortunatamente illeso. L'intervento si è concluso in poco tempo e prima che facesse buio, condizione che avrebbe complicato le ricerche e, stanti le temperature notturne, avrebbe potuto comportare delle conseguenze anche alla persona soccorsa.

****

Mobilitazione di numerose squadre dei vigili del fuoco in Valle Varaita, dove risulta scomparso un uomo di 73 anni, uscito con due amici probabilmente in cerca di funghi e non rientrato.

I tre, infatti, si sarebbero separati. Il disperso era atteso diverse ore fa ma i due amici non hanno più avuto sue notizie.

Scattate quindi le ricerche, concentrate nella zona tra Brossasco e Melle, in particolare lungo i sentieri normalmente battuti dai cercatori di funghi.

Sul posto l'Unità di Comando locale (UCL), una centrale operativa sul posto, dalla quale vengono coordinate le ricerche; i Saf di Cuneo, il nucleo TAS (Topografia applicata al soccorso), i vigili di Saluzzo, i volontari di Dronero, il nucleo cinofili, quello dei droni con controllo da remoto e Drago 66, l'elicottero arrivato da Torino. Presenti anche i volontari del Soccorso Alpino.

****

Notizia in aggiornamento