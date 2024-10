Sagra della Rustìa - Tradizione e Gusto al Bioparco Acquaviva

Domenica 6 ottobre, il Bioparco Acquaviva di Caraglio ospiterà la tanto attesa Sagra della Rustìa, un evento che celebra la tradizione e il gusto del nostro territorio. Questa giornata speciale promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, unendo storia, divertimento e buon cibo in un’atmosfera festosa e accogliente.

La Sagra della Rustìa permette di immergerci nelle radici della nostra cultura agricola. Non perdetevi la dimostrazione dell’antica tecnica di spannocchiatura manuale, un’arte che ha segnato la vita contadina di un tempo. Inoltre, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio creativo dove costruiremo insieme il tradizionale “Pendeis”, un’attività che li avvicinerà alla storia e alle tradizioni del nostro territorio.



Ecco il menu che troverete:

mozzarella e stracciatella di latte di bufala “Moris”;

polenta Bastarda Rustìa con spezzatino;

paste di meliga “Mario Senza Glutine”.

Il pranzo della sagra sarà un vero e proprio viaggio nei sapori locali. Al costo di €16 (bevande escluse), potrete gustare:

La Polenta Bastarda Rustìa è il simbolo della nostra tradizione gastronomica locale, un piatto che racconta la storia e la cultura del nostro territorio attraverso il suo sapore autentico e genuino.

La Sagra della Rustìa non è solo cibo e tradizione, ma anche tanto divertimento! Il Bioparco Acquaviva offre un ambiente ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta, tra attività ludiche e momenti di relax. Sarà un’occasione perfetta per tutta la famiglia di vivere una giornata diversa, all’insegna della cultura e del divertimento.

Unisciti a noi domenica 6 ottobre per una giornata indimenticabile al Bioparco Acquaviva di Caraglio.

Il Bioparco Acquaviva si trova a Caraglio, in via Bottonasco 41.

Sito internet https://bioparcoacquaviva.com/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090175342679

Instagram https://www.instagram.com/bioparco_acquaviva/