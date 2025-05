Stati Generali della valle Stura: concluso il focus sul turismo

Si è concluso con l'incontro aperto al pubblico di lunedì 19 maggio a Demonte, nel Palatenda di piazza Nuto Revelli, il focus degli Stati Generali della Valle Stura sul turismo. Tra il primo atto del 10 marzo e l'ultimo, al quale hanno partecipato istituzioni, amministratori, operatori turistici, rappresentanti di associazioni di categoria, il 2 e il 7 aprile ci sono stati due appuntamenti con il consorzio Valle Stura Experience, con l’associazione Lou Viage d’Oc e con il recentemente costituitosi gruppo di operatori turistici Welcome Valle Stura.

I quattro incontri hanno dimostrato come sul tema del turismo ci sia la necessità di un confronto costruttivo tra pubblico e privato per affrontare le sfide dei prossimi dieci anni, orizzonte temporale per il quale l'Unione Montana Valle Stura vuole trovare un indirizzo negli Stati Generali. Va in questa direzione la convocazione di due tavoli operativi, in primavera e autunno, coordinati dall'assessorato al turismo. I tavoli operativi saranno il contesto in cui fare il punto sulle strategie, preparare le stagioni e gestire in maniera sinergica la partecipazione ai bandi. «I quattro incontri ci hanno consentito di trattare in modo approfondito e deciso i problemi e le opportunità del turismo in valle Stura e di individuare gli obiettivi da perseguire, che verranno elaborati e approvati dal consiglio», spiega Loris Emanuel, presidente dell’Unione Montana Valle Stura. Tra le suggestioni emerse nell'incontro di lunedì 19 maggio, un'azione di monitoraggio dell'apertura al traffico dei principali colli, sulla quale l'Unione Montana Valle Stura può interfacciarsi con la Provincia per un possibile anticipo sui tempi previsti, e lo sviluppo di nuovi prodotti turistici che permettano di colmare i «vuoti» delle stagioni intermedie. La consigliera regionale Giulia Marro ha offerto il suo supporto sulle questioni di competenza regionale.





Gli Stati Generali della Valle Stura proseguiranno con un incontro dedicato al tema della scuola, previsto per lunedì 26 maggio: a questa riunione, che si terrà presso la sede dell’Unione Montana in orario mattutino, prenderanno parte per portare la propria testimonianza e suggerire le linee programmatiche da perseguire i professori Diego Deidda, Luciana Ortu e Cristina Bersani, i tre dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio, quelli di Demonte, Borgo San Dalmazzo e Cervasca.