Scontro tra auto e camion prima di Mondovicino: strada chiusa e traffico in tilt

Incidente a Mondovì, sulla strada provinciale 12 in direzione di Cuneo, poco prima dell'area commerciale di Mondovicino.

La strada è stata chiusa per consentire di effettuare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il camion sarebbe infatti intraversato e occuperebbe entrambe le corsie, bloccando quindi la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria e sta subendo pesanti rallentamenti in tutta la zona.

Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte.