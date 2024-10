Guida per acquistare Flockerz ($FLOCK) in presale

Flockerz è uno dei più recenti progetti legati allo sviluppo di una meme coin innovativa. Il nome richiama immediatamente alla mente uno stormo di uccelli e, infatti, la narrazione li vede protagonisti di una storia esilarante.

Nel regno di Flocktopia, un re che non riesce più a guidare saggiamente il proprio stormo prende una solenne decisione. Abdica per divenire un uccello comune e rimettere tutte le decisioni del regno al popolo, dando vita a una vera e propria democrazia. Ciò riflette ciò che il token FLOCK rappresenta: un sistema in cui tutti i possessori dello stesso possono votare in merito al futuro del progetto. Che si tratti di marketing o di decisioni vitali, tutto passerà per gli investitori, che avranno quindi modo di stabilire il corso d’azione.

FLOCK introduce così un nuovo tipo di ricompense, provenienti dalle votazioni stesse. Basti pensare che ben il 25% dei token totali è stato destinato dal team di sviluppo al sistema Vote-to-Earn. La prevendita permette di partecipare in anteprima alla distribuzione di FLOCK, ecco quindi come acquistarne prima della quotazione sugli exchange.

Vai alla prevendita di Flockerz

Guida completa per l’acquisto del token FLOCK

La presale del progetto Flockerz è attiva e questo significa che tutti i trader e investitori interessati a partecipare a questa nuova avventura, possono già acquistare la meme coin FLOCK. Vale la pena ricordare, però, che ci sono dei pre-requisiti da rispettare, per questo motivo trovate di seguito tutte le informazioni e i passaggi principali da seguire per portare a termine l’operazione in men che non si dica.

Step 1 - Ottenere un wallet

Il wallet per le criptovalute è uno strumento indispensabile per partecipare alla presale di FLOCK, nonché quella di molte altre meme coin. Prima di poterne acquistare, quindi, dovrete necessariamente sceglierne uno tra quelli compatibili con questo progetto. Quelli supportati, indicati sul sito ufficiale, sono i seguenti: Best Wallet, Coinbase Wallet, Wallet Connect e anche MetaMask.

Vi consigliamo di selezionarne uno che permetta anche di acquistare criptovalute senza l’uso di altri exchange. A tal proposito, Best Wallet potrebbe fare al caso vostro. Potete ottenere l’applicazione su mobile, quindi procedete allo scaricamento e l’installazione del software, creando in tal modo il vostro wallet.

Step 2 - Acquistare criptovalute compatibili con Flockerz

Prima di ottenere i vostri FLOCK e godere dei vantaggi che ciò comporta, è necessario acquistare criptovalute che possano essere scambiate con la meme coin. Sul sito ufficiale di Flockerz sono chiaramente indicate tutte le valute accettate: Ethereum (ETH), USDT o Binance Coin (BNB).

Potete acquistarle sia tramite exchange, sia tramite Best Wallet. Se avete scelto quest’ultimo, allora si rivela l’opzione più semplice e immediata. Infatti potrete acquistare le cripto usando una semplice carta di credito o debito. Per i neofiti, è senza dubbio una soluzione degna di nota. In caso siate più navigati e volete risparmiare qualcosa sulle commissioni, allora potete usare altri exchange e poi trasferire le criptovalute sul vostro wallet.

Step 3 - Collegare il wallet alla presale di FLOCK

Sul sito ufficiale di Flockerz sarà possibile collegare il proprio wallet appena creato. Tutto ciò che dovete fare è selezionare la voce apposita cliccando sul pulsante “Collega wallet”. Seguendo la procedura a schermo, potete portare a termine la procedura e non resterà altro da fare che passare all’ultimo step, che prevede l’acquisto di FLOCK.

Step 4 - Acquistare FLOCK

Sempre sul sito ufficiale, potrete vedere nella pagina principale un calcolatore che vi dice immediatamente quanti ETH o USDT corrispondono a un numero di FLOCK. Basta inserire l’importo desiderato per scoprire quale sia il valore di scambio. Lo stesso si può fare anche con carta di credito, per scoprire il prezzo in dollari.

Allo stato attuale, con il prezzo di 0,0056785$ per FLOCK, un acquisto di 10.000 FLOCK costerà poco più di 56 dollari. Pertanto, inserito l’importo e scelta la criptovaluta di scambio, non dovrete far altro che completare la transazione. Ora recatevi nel vostro wallet e confermate l’operazione.

E così, in quattro semplici passaggi, avete ottenuto i vostri token FLOCK che potrete anche piazzare immediatamente in staking. L’APY, ovvero il rendimento annuale, è variabile, e più FLOCK verranno piazzati in staking più questa percentuale scenderà. Quindi è cruciale investire in questo momento per ottenere i migliori ritorni.

Vai alla presale di FLOCK