Frabosa Sottana premia i campioni dello sport, la castagna d'oro a Velasco, Battocletti, D'Amato, Longo Borghini e Bocciardo [FOTOGALLERY E VIDEO]

Sono oltre 250 le castagne d'oro consegnate a Frabosa Sottana in 36 anni di "Galà della Castgna d'oro" che, per l'edizione 2024, ha visto protagonisti gli atleti delle olimpiadi e paralimpiadi di Parigi.

La mattinata di ieri si è aperta dall'intervista a 'tu per tu' di Marino Bartoletti, con il telecronista Rai Franco Bragagna, voce storica dell’atletica leggera e dello sci di fondo, e Manuela Di Centa, campionessa di sci di fondo.

La persona oltre i risultati dell'atleta il messaggio che ha lanciato la Di Centa, raccontando si sè e della sua lunga carriera sportiva (leggi qui).

"Ero già stata ospite a Frabosa nel 1998 e sono molto contenta di essere tornata - ha detto Manuela Di Centa ai nostri microfoni -. È stato bello ripercorrere la mia carriera in dialogo con due grandi giornalisti quali Marino Bartoletti e Franco Bragagna. Il sacrificio è una scelta di vita, che sta nel profondo del cuore di ognuno di noi. Quando ci credi, devi lavorare tanto, ma è tutto utile per costruire un 'grattacielo', pur nella fatica lo fai per qualcosa che ti piace".

Nel pomeriggio la consegna delle Castagne d'oro al Galà Palace, con la conduzione del giornalista Gianni Scarpace.

"Questa manifestazione - ha spiegato il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino - ha portato in paese le personalità più importanti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo e continua a farlo. Ringraziamo Paolo Bruno (che da 36 anni, ndr) e tutto il suo staff organizzativo perché continua a promuovere il nostro comune".

A ricevere la Castagna d'oro 2024:

Julio Velasco (commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, medaglia d’oro a Parigi 2024).

Nadia Battocletti (medaglia d'argento atletica 10.000 metri a Parigi 2024)

"L'atletica e il mezzofondo - ha spiegato Battocletti - sono un settore in cui dominano le atlelte africane, ritrovarmi in mezzo a loro è stato un sogno e una sorpresa. Sono sempre stata una sportiva a tuttotondo, ma è grazie a mamma e papà che mi sono avvicinata all'atletica e da li non ho più smesso".

Alice D’Amato (medaglia d’oro individuale ginnastica artistica, specialità trave, e medaglia d’argento a squadre a Parigi 2024).

"Un'emozione grandissima, tutta l'olimpiade. Ogni giorno l'obiettivo era dare il massimo, tutto quello che è arrivato è stato grandioso, che ripaga tutto il sacrificio di questi anni -. ha detto D'Amato - Io e mia sorella venivamo a Prato Nevoso con la nostra famiglia, quando abbiamo imparato a sciare. La mia famiglia mi ha sempre accompagnata e sostenuta quindi la vittoria non poteva che essere dedicata a loro".

Elisa Longo Borghini (vincitrice del Giro d’Italia 2024);

Francesco Bocciardo (medaglia d’oro nei 200 metri stile libero di nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024)

L'atleta genovese vanta il primato di essere l’unico paralimpico a essersi imposto in tre olimpiadi consecutive e inoltre ad aver raggiunto due record consecutivi nella sua.

Di seguito la giornata raccontata negli scatti di Luciano Pecchenino, che ringraziamo per le immagini.